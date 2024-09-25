卓榮泰官邸用電多　黃國昌：七百萬整修打水漂

位於台北市金華街的“行政院長”官邸。（中評社 資料照） 中評社台北9月25日電／“行政院長”卓榮泰位於台北市金華街的官邸，遭爆兩個月的電費高達新台幣15萬元，換算用電度數將近2萬度。對此卓榮泰坦言有所異常，自己會請電力單位檢查。台灣民眾黨“立委”黃國昌24日指出，2018年賴清德擔任“行政院長”時，金華街官邸就曾花700多萬，進行屋頂隔熱以及節能空調工程，難不成賴清德當年花的這筆錢全都“打水漂”了。



黃國昌23日在直播時質疑，“行政院長”官邸今年6月11日到8月11日，2個月內官邸總用電度數是1萬9360度，電費為15萬2976元，“百姓抱怨用電被出征到刪文，大官卻用納稅人的錢用的爽歪歪”。卓榮泰24日受訪表示，謝謝黃國昌提醒，520之後他都沒用官邸，一直到6月下旬整修完畢才有幾次在官邸開會。他在6月底、7月初，一周也衹有2天因應隔天上午時間，會在使用官邸，家人也都沒有到官邸做任何使用。



黃國昌24日晚上在臉書又發文指出，針對今年6月、7月兩個月“行政院長”官邸用電度數達1萬9360度，電費高達15萬2976元，卓榮泰院長說“用電數增加有異常，會進行電力檢查”。姑且不論卓榮泰這樣的說法大家是不是可以接受，但既然要查，請卓榮泰一併徹查清楚：2018年賴清德入住“行政院長”官邸時，特別花了497萬進行屋頂隔熱，220萬進行節能空調工程。結果，卓榮泰竟然說有問題！



黃國昌透露，今年6、7兩個月，卓榮泰用電度數竟比去年同期陳建仁高了25.39%，到底是發生了什麼事？當初賴清德花了700萬大幅整修是打水漂了嗎？請卓榮泰務必要說明清楚，到底發生了什麼事？絕不能讓民脂民膏這樣被揮霍浪費。