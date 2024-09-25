游淑慧再曝北士科權利金過低　公開質詢紀錄

對於柯市府涉北士科案。游淑慧說，該提醒的當年都提醒了，但不聽就是不聽。（游淑慧台北市議員臉書） 中評社台北9月25日電／台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城、北士科等案，外界指柯文哲裁示將北士科開發一拆為三，疑護航新光人壽讓T17、T18免投資計劃書。中國國民黨籍台北市議員游淑慧24日在臉書放映當年在議會質詢時任地政局長張治祥的影片，當時她已點出北士科權利金價格過低、免評估計劃等問題。游說，“該提醒的當年都提醒了，但不聽就是不聽”。



游淑慧臉書全文如下：



北士科，這個我110年（2021年）就質詢的案子，因為我不是選區的議員，當年幾次質詢後，我還特別找了選區議員做後續質詢監督。那時候我已經點出權利金價格過低、免評估計劃等問題，如同苗博雅議員（社會民主黨籍）早就提醒京華城案，但同樣的柯市府仍執意為之，一家也開標。我們是柯黑嗎？是事後追殺嗎？事實證明，該提醒的當年都提醒了，但不聽就是不聽。



當時我只好亡羊補牢，要求市府修法，把權利金設定加入不得低於市價三成的保底條款，避免爾後市有土地再被賤價處理。



110年（2021年）10月15日，北士科，台北市議會第13屆第6次定期大會民政委員會第6次會議，工作報告

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游議員淑慧：我在財建委員會也有質詢北投士林科技園區的招商案，剛好地政局今天有報告，請問局長，這個基地的估價是誰做的？是你們還是產發局？

張局長治祥：產發局委託估價師。

游議員淑慧：那你們為什麼要報告這個事情？

張局長治祥：土地是我們的。

游議員淑慧：他們估價合不合理？你有沒有看過？

張局長治祥：我們合作，請他們估價，有送區段徵收與市地重劃審議委員會。

游議員淑慧：我不知道你們怎麼估價或者委託的估價公司如何，你知不知道T17及T18基地最後有幾家來競價？

張局長治祥：這次都1家。

游議員淑慧：1家，所以沒有競價、比價的空間，資格符合就得標了。

張局長治祥：高出底價。

游議員淑慧：1家就得標了，對不對？

張局長治祥：對。