台經院：8月製造、服務、營建景氣觀測下滑

台經院公布台灣8月製造業、服務業和營建業營業氣候測驗點，均呈下滑態勢。（照片：台經院提供） 中評社台北9月25日電（記者 張穎齊）台灣經濟研究院25日公布台灣8月製造業、服務業和營建業營業氣候測驗點均呈下滑態勢。其中製造業來到96.65點，月減2.30點，為連3跌，更創9個月來新低；服務業為97.88點，月減1.14點，也是連2跌；營建業來到107.36點，月減4.57點，亦連2跌。



台灣經濟研究院發布景氣動向調查表示，全球經濟緩步擴張，通膨壓力持續降溫，但製造業景氣尚未明顯回升，加上近期主要經濟體利率政策分歧與日圓套利交易平倉的影響，令全球金融市場震盪加劇。



台經院指出，在台灣製造業方面，隨著國際品牌新機備貨旺季的到來，8月出口表現創新高，然受到國際原油價格走低拖累石化相關產品售價，加上需求仍顯疲弱，受訪廠商對於內外銷產品成交價格、生產活動和新進訂單量較上月調查相比均有所下滑，令製造業廠商對當月及未來半年景氣表現看法有所惡化。今年8月製造業營業氣候測驗點為96.65點，較上月修正後之98.95點下滑2.30點，呈現連續第3個月的下跌態勢。



服務業方面，時序進入農曆民俗月，民生必需品與非民生必需品的業績表現分歧；暑期旺季帶動餐飲業8月營收顯著成長，而國旅熱度減退，影響餐旅業者對景氣看法；台股波動劇烈，成交量萎縮，券商獲利下滑，證券業者多看壞當月景氣表現。今年8月服務業營業氣候測驗點為97.88點，較上月修正後之99.02點下滑1.14點，呈現連續第2個月的下跌態勢。

