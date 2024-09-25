柯建銘向藍喊話：鬥而不破　大家要協商

國民黨團幹部交接典禮，民進黨團總召柯建銘率幹部觀禮並致詞。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月25日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團今天舉行黨團幹部交接典禮，由黨團總召傅崐萁主持，介紹新會期的黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇以及多位副書記長亮相。出席觀禮的民進黨團總召柯建銘在會中致詞特別喊話說，朝野難免有競爭，在野黨監督執政黨天經地義，執政黨捍衛執政價值、預算、法案也是我們的責任。



柯建銘接著說，但他認為“立法院”要建立很好的文化，就是鬥而不破，固然總預算和法案等有不同意見，最後大家總是要協商，建立在溝通協調文化上。



面對新會期藍白在“立法院”的合作有更緊密的趨勢，柯建銘的這一席話，似乎也透露出他和綠營的擔憂，就是不希望藍白陣營事事訴諸表決，因為一表決綠營肯定落居下風，透過協商才能為執政的民進黨爭取最大空間。



國民黨團今天舉行第二期幹部交接，黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇正式就職，黨團總召傅崐萁宣布副書記長由“立委”羅智強、林沛祥、陳玉珍、鄭正鈐、魯明哲、馬文君、張智倫、廖偉翔擔任。



民進黨團總召柯建銘率黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘到場致意，民眾黨團總召黃國昌也代表民眾黨現身祝福。



傅崐萁特別介紹柯建銘，並請柯致詞，還打趣說，在朝野協商時最怕柯建銘講話，因為常常柯講了五輪，他才講一輪，今天柯原本很客氣說致意不致詞，可是禮貌上仍要柯講兩句。

