民主基金會人事定案　韓國瑜林佳龍互動佳　

韓國瑜與林佳龍及廖達琪一同接受訪問。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月25日電（記者 楊騰凱）台灣民主基金會今日召開董事會，身兼董事長的中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜親自出席，韓最後退讓，由代理執行長廖達琪真除執行長，他所支持的政治大學國際事務學院副院長盧業中出任副執行長。會後韓國瑜、台“外交部長”林佳龍一起接受聯訪，兩人握手致意，象徵朝野達成難得的共識。



另外兩位副執行長人選由民進黨推薦，分別為前台灣駐紐約辦事處處長李光章、前台灣駐印公使陳牧民。



廖達琪指出，韓國瑜有說，台灣走出去要靠三條腿，一個是維護“中華民國主權”，第二個是維護我們的自由民主體制，第三個是台美關係的重要性，韓國瑜期待基金會繼續擦亮台灣自由民主的招牌，繼續走出去。



董事會結束後，韓國瑜、林佳龍以及新任執行長廖達琪一起下樓受訪。韓國瑜、林佳龍兩人不斷交頭接耳對話，聯訪結束後，韓國瑜也主動與林佳龍握手，互動不錯，藍營與綠營難得達成朝野共識。



韓國瑜表示，今天台灣民主基金會順利推出執行長人選以及三位副執行長，所有的董監事一致通過由廖達琪接任執行長職務，為台灣民主的工作盡更多努力，而盧業中也同意出任副執行長。另外林佳龍身為副董事長，也推薦兩位外交老兵擔任副執行長，兩人都是外交老兵，學有專精，可以為台灣民主工作、外交工作盡很棒的努力，我們也期待這樣的卡司、陣容，能夠擦亮台灣民主的招牌。



韓國瑜說，我們的董事們都有共識，一切都非常順利。

