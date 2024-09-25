台經院長張建一：投機炒房嚴重　不出手不行

台經院長張建一。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月25日電（記者 張穎齊）台灣經濟研究院25日發布景氣動向調查，台經院長張建一表示，台灣經濟景氣穩定不錯，經濟成長率上半年到目前是3.9%，下半年可能是3.8%，也可能還是3.9%，都相較前2年好了。至於房市不動產為107.36點，月減4.57點，連2跌。主要因各行庫不動產授信水位限縮，投機客炒房嚴重，政府打房出手力道重，因此影響。這樣出手也是必要，不出不行。



台經院今日發布景氣動向調查記者會，與會的有張建一、景氣預測中心主任孫明德、產經資料庫總監劉佩真、研究六所長吳孟道、助理研究員方俊德。



張建一表示，他觀察景氣調查數據有好有壞，過去傳統產業表現不差，不是不會有再上來的機會，並非春天不來，只是8月觀察是悲觀一點，至於整體景氣，客觀數據還不錯，台灣今年上半年經濟成長率不錯3.9%，下半年可能3.8%，或3.9%，相對前2年已不錯。而傳產慢慢會上來，美國聯儲局（Fed）確定利率少見的一次調降2碼，那對手機、PC產品是不錯，也會帶動拉起傳產。下個月再來看出口與廠商看法，關注是否持續變化。



關於不動產房市，劉佩真說，8月六都建物買賣移轉件數月增率為負7.6%，主要是由於7至8月各行庫不動產授信水位限縮，加上農曆民俗月干擾，讓單月房屋過戶登記受衝擊，以及房市交易掀起觀望氣氛，導致雙方磨合期拉長。展望未來，因9月央行理監事會議再次調高存款準備率一碼，並祭出第7次選擇性信用管制措施，出手力道較重，因此對於市場信心程度的打擊不小，況且短期內由央行主導管控不動產資金流緊縮的趨勢短時間難以結束，銀行勢必回應主管機關的要求，放款時難免產生排擠效果，意謂資金緊俏成為影響未來房市走向的主要因素。

