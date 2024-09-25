超思雞蛋案　白委指檢調未約談這2人打假球

民眾黨團總召黃國昌受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月25日電（記者 鄭羿菲）超思、亮采進口雞蛋案一直是藍白抨擊質疑涉弊案件，台北地檢署昨天大動作搜查“農業部”、傳喚涉案人。“立法院”今年7月甫成立的“進口雞蛋執行情形調查專案小組”召集人、台灣民眾黨“立委”張啟楷25日表示，有權下決策的是時任“農業部長”陳吉仲、畜產會董事長林聰賢2人，但北檢沒有約談，盼勿“雷聲大雨點小”，全民都在檢視。



民眾黨團總召黃國昌說，北檢終於睡醒了，但出手的方式毫無期待可言，整個案件最應該說清楚的是陳吉仲與林聰賢。現任“農業部長”陳駿季也為了幫超思遮醜，在“立法院”說了多少謊？被要求提出的資料，能拖就拖、能混就混，陳駿季不要躲起來，要出來講清楚為何遮掩這麼久。



民進黨政府2022年、2023年執行進口雞蛋專案，遭在野黨、“監察院”認為可能涉弊。台北地檢署9月24日偵辦進口雞蛋弊案才開始有動作，兵分14路搜索“農業部”、畜產會、超思與亮采2大進口商，並依貪瀆、加重詐欺、偽造文書被告等身分傳喚畜產會前執行長陳中興、家禽組組長龔榮太、吳姓專員，與超思負責人秦語喬和亮采負責人林宜龍、亮采法人代表王朝輝。漏夜偵訊後，陳中興、龔榮太、王朝輝請回，林宜龍以新台幣100萬元交保，秦語喬200萬元交保並限制出境出海。



張啟楷25日接受媒體訪問表示，北檢晚了1年後、慢了好幾拍，終於開始偵辦，希望不是在打假球，他在2個禮拜前就質疑，北檢辦民眾黨主席柯文哲雷厲風行，辦超思案就牛步化，落差也太大了。

