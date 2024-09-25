美降息2碼　台經院孫明德：台灣傳產大利多

台經院舉行發布景氣動向調查記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月25日電（記者 張穎齊）美國聯邦準備理事會（Fed）18日調降利率2碼（0.5個百分點)，是2020年3月以來首度降息，影響全球市場。台經院景氣預測中心主任孫明德25日分析，消費投資會增加、幫助，更對久旱盼甘霖的台灣傳統產業是大利多。



另外美國總統大選也將在11月舉行，孫明德也分析共和黨前“總統”特朗普或民主黨副總統賀錦麗當選的個別影響。



台經院今日發布景氣動向調查記者會，與會的有台經院長張建一、孫明德、產經資料庫總監劉佩真、研究六所長吳孟道、助理研究員方俊德。



孫明德說，美國降息2碼對台灣的傳產來說是久旱盼甘霖，接下來也會雨露均霑到石化、塑膠業等，從調查結果來看，廠商是樂觀看待降息循環。若利率太高則會不動。而美國今年應該也還會再降2次息，明後年也降，適逢美國每10年降息的時機，廠商都很期待，讓消費投資增加，對業績都有幫助，帶動全球市場經濟，台灣傳產更是最大利多。



孫明德說，美國一次降息2碼，也牽動全球所有央行，許多產業面對壓力很大情況下，比如鋼鐵利率高，需求不振，突然降息，可帶動投資消費，傳產很歡迎。



針對媒體詢問美國11月5日總統大選，特朗普與賀錦麗誰勝出所產生全球經濟市場影響？孫明德分析，現在賀錦麗看起來在美國媒體上，民調是贏過特朗普，但上次2016大選前民調上，民主黨希拉里也都贏過特朗普，最後是特朗普贏。不過現在都是呈55波態勢。

