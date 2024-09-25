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因應ECFA衝擊　張建一：持續分散市場
http://www.CRNTT.com   2024-09-25 14:51:56


台灣經濟研究院長張建一。（中評社 張穎齊攝）
　　中評社台北9月25日電（記者　張穎齊）大陸25日起針對台灣34項農漁產品中止ECFA關稅減讓項目，對台灣經濟產業衝擊如何？台灣經濟研究院長張建一向中評社表示，過去ECFA有許多項目被拿掉，對台灣產業頗具影響，但一路到現在，台灣已有相關措施因應，未來持續分散市場風險，當然對農漁業影響較大，政府則提出因應措施。

　　陸方分別在2023年底、2024年5月，對台中止ECFA關稅減讓，包括石化產品、紡織、機械、鋼鐵等工業產品，今年9月則進一步對農漁產品項目取消優惠，合計已達180項，總數約500項的ECFA早收清單中，取消關稅減讓的項目已達36%。

　　台經院今日舉行發布景氣動向調查記者會，張建一接受中評社訪問表示，ECFA所影響的台灣產業有石化、紡織、機械、鋼鐵、農漁產品等，不過台灣方面都已有因應措施，會分散市場，並有產業的補助。“經濟部”有編列相關預算。

　　張建一說，當然這是大陸方面採取的決定，台灣產業也沒辦法，但在過去幾年的中美貿易戰，還有現在外資、台商回台。過去台灣對大陸的經濟依存、出口比重是重的，可如今大約在30%，相對台灣對美國出口則增加。

　　張建一指出，他在台經院內部也有討論過，其實台灣對大陸及台灣對美國，今年的貿易順差420億元美金，下個月可能對大陸就小於美國了，整個結構已改變。因此ECFA的效果沒像過去那樣強烈，關稅已非台灣廠商的唯一考量。當然對台灣的農漁民來說，相對弱勢，“農業部”有編列預算協助，對於這34項農漁產品的因應作為，台灣未來會持續分散市場，讓風險降低，政府會持續這樣做。 


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