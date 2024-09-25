屏東地方盛事　東隆宮上樑儀式揭開迎王序幕

東隆宮在迎王期間會暫時改為代天府，今天儀式中也揭開牌匾。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東9月25日電（記者 蔣繼平）屏東縣東港鎮東隆宮、琉球鄉三隆宮、南州鄉溪洲代天府每三年一科都會盛大舉辦迎王平安祭典。其中東隆宮迎王平安祭典歷史最悠久，並獲得官方指定為台灣重要民俗，是聞名全台的宗教文化慶典，並保留清代祭典科儀。東隆宮今天上午舉行上樑儀式，設置代天府，替“甲辰正科迎王平安祭典”揭開序幕。未安排公開行程的民進黨籍屏東縣長周春米也現身參與。



屏東縣東港鎮東隆宮“甲辰正科迎王平安祭典”將在9月28日至10月5日盛大登場，為期8天，而東隆宮祭典委員會25日舉行設置代天府的上樑儀式，恭迎代天巡狩千歲爺的駐駕，替東港迎王祭典也正式揭幕。上樑是一種傳統建築儀式，通常會在代天府主體結構完成時舉行（迎王前三天），同時也有祈求祭典圓滿順利、平安賜福及繁榮地方之意。



東隆宮一早就聚集不少人潮，9時10分準時進行上樑儀式並遵照古禮進行，由大總理和各角頭副總理、參事及轎班爐主，恭請溫府千歲和正科中軍府登座，參拜恭讀疏文後由專人將太極金及粽子、五榖包，綁在中樑上，隨即揭開“代天府”牌匾，象徵整個代天府已建造佈置完畢，之後整個迎王祭典期間，祭典人員將管制正殿出入口，閒雜人等不可隨意入內。



三年一科的甲辰正科東港迎王祭典，將從9月28日至10月5日舉行，9月28日請水－恭請王駕，9月29日至10月2日在東港各區遶境，10月3日舉行王船法會、敬王，10月4日遷王船遶境，5日清晨則是祭典最高潮送王－燒王船。祭典期間有多種儀式和活動登場及參與的寺廟、陣頭眾多，預期迎來人潮。



迎王活動由來，台灣是個四面環海的島嶼，早期居民都以捕魚為生，隨著漢人來台灣拓墾，當時生活環境條件不高，醫療不發達跟衛生習慣不佳，所以瘟疫肆虐，想藉由神明的力量驅趕瘟疫，並祈求海上平安，所以迎王平安祭典，主要是居民為了驅除瘟疫和祈求海上平安所發展出的祭祀文化。