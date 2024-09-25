小笠原欣幸開課滿月　獲聘新竹清華榮譽教授

小笠原欣幸（右）今日獲新竹清華大學校長高為元（左）頒授榮譽講座教授證書。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月25日電（記者 盧誠輝）研究台灣政治逾30年、曾多次神準預測台灣大選結果的日本政治學者小笠原欣幸9月獲邀至新竹清華大學授課至今即將滿月。校方今日舉辦盛大的頒授榮譽講座教授證書典禮並舉辦座談會，小笠原也罕見地大方公開和媒體互動，暢談他對台灣政治的看法與和學生互動的過程。



新竹清華大學表示，小笠原在清華開設的“台灣政治與選舉”課程，原本預計收50名學生，但一開放選修就爆滿，除了人社院，還有許多化學、心諮等系的學生搶修，連台大、陽明交大的學生都來旁聽。第一堂課座無虛席，連教室後方都站滿了學生，第二堂課就換到了更大的教室。



新竹清華大學今日舉辦小笠原欣幸教授榮譽講座頒授典禮暨座談會，包括新竹清華大學校長高為元、副校長戴念華、人文社會學院院長李卓穎、副院長李癸雲、人社院學士班系主任姚人多等人都到場觀禮。



清華大學校長高為元表示，歡迎小笠原成為清華大家庭的一份子，小笠原的政治觀察就像一面鏡子，幫助大家更瞭解過往、現況與展望未來。清華大學人社院院長李卓穎則指出，小笠原維持嚴謹的工作紀律，每天至少花6小時吸收台灣的政治資訊，且多年來堅守“保密、不介入、接觸候選人但不能影響選舉”的底線，獲得研究者與受訪者之間最難能可貴的信任，從而確保選舉研究“可信、中立”，值得清華學生學習效法。

