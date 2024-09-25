F1賽車進台中市府　鄭照新開箱體驗快感

台中市政府舉辦“Showrun Party”宣傳記者會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月25日電（記者 方敬為）“Red Bull Showrun Taichung”F1賽車展演活動將於28日在台中市政路登場，3萬張票完售，為讓買不到票的民眾近距離體驗F1賽車魅力，台中市政府特別協調Red Bull車隊，將去年奪冠的RB19賽車開進市府廣場展示，副市長鄭照新今天提前開箱F1賽車，並坐上模擬器體驗賽車快感，大呼過癮。



2024亞洲唯一、台灣首場Red Bull Showrun將於9月28日在台中舉辦，市府運動局聯合各局處更加碼於9月27至29日推出“Showrun Party”，安排F1賽車展示、賽車體驗區等節目，鄭照新25日主持宣傳記者會，揭開RB19冠軍車的神秘面紗。



鄭照新指出，Red Bull Showrun Taichung 3萬張票起售即完售，全台各地甚至海外的朋友都會前來參加。市府響應活動於府前廣場加碼舉辦Showrun Party，將於廣場前1300吋大螢幕轉播展演，現場還有官方市集，展售專屬周邊商品與台中在地特色美味餐飲小吃，並設有賽車體驗區，包括賽車電玩模擬器、換胎挑戰。並展出去年Red Bull車隊冠軍車輛RB19，大家可以近距離欣賞F1賽車。



運動局補充，市府積極與主辦單位Red Bull Taiwan、文化休閒運動協會籌備展演各項工作，定期召開跨機關協調會議，包括外賓接待、安全維護、城市行銷、觀光美食、交通運輸、醫療規劃、緊急應變等面向進行籌備，全力以赴迎接台灣史上獨一無二的“Red Bull Showrun”，將這場頂級慶典與經濟發展緊密結合，展現台中的國際化魅力與無限潛力。