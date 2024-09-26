屏東東港迎王祭保留清代科儀　仿清官服吸睛

東隆宮大總理和各角頭副總理、振文堂內書所穿著的是“長袍馬褂”，源自於清代。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東9月26日電（記者 蔣繼平）東港迎王平安祭典歷史悠久，保留清代祭典科儀，參與祭祀者皆頭戴魯笠，著仿清官服，以嚴謹繁復之古代祝官巡狩禮法敬獻前來“代天巡狩”的千歲爺。東港文史工作者陳進成指出，大總理和各角頭副總理、振文堂內書所穿著的是“長袍馬褂”，而振武堂班役穿著的則是“衙役服”，都是源自於清代。



屏東縣東港鎮東隆宮三年一科的“甲辰正科迎王平安祭典”將在9月28日至10月5日盛大登場，東隆宮祭典委員會9月25日舉行設置代天府的上樑儀式，恭迎代天巡狩千歲爺的駐駕，由大總理和各角頭副總理、參事及轎班爐主全程參與法會，並替代天府揭匾，替“甲辰正科迎王平安祭典”揭開序幕。



另外，面對東隆宮牌樓的路旁空地將設置戲台，代天府正式揭匾設置後，戲台也立即搭建，兩旁也會掛起“三十六省份燈”，不僅可見到大陸地名，同時也包含台灣，主要含意是代天巡狩大千歲巡視的範圍遍佈全境，也見證連結兩岸的文化與歷史。



東港迎王平安祭典歷史源自清康熙23年（西元1684年）。東隆宮祭典委員會主委潘慶士表示，這已經傳承幾百年，日據時期曾因中日戰爭中斷15年，1952年至今恢復舉行至今，三年一科，現已是第25科，真的是歷史悠久，也顯示在地的團結與情感，尤其東港早期都是討海人，也是為了驅除瘟疫和祈求海上平安所發展出的祭祀文化。



東港迎王平安祭典科儀繁瑣，且都有一定的時程，包含進表迎迓、設置代天府、請王、過火安座、出巡遶境、祀王、王船法會、遷船遶境、王船添載、和瘟押煞、宴王、送王等。例如，在送王前一晚的“宴王”沿襲明清以來古俗，擺設一百零八道之“滿漢全席”；法船送瘟也是自宋代以來的習俗，福建地區的王爺信仰也是台灣王爺信仰之主要源頭。