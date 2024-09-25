吳思瑤：民眾黨拿“國防”召委　關鍵性不大

吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月25日電（記者 黃筱筠）“立法院”常設委員會今天選舉召委，國民黨禮讓民眾黨一席“外交及國防委員會”召委。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤下午受訪說，民進黨在“外交及國防委員會”席次並非少數，不是劣勢委員會，影響性與關鍵性沒有這麼嚴重，尊重藍白合作。



民進黨在“外交及國防委員會”有6席“立委”，國民黨有6席“立委”，民眾黨1席。但國民黨中有兩席是“立法院長”韓國瑜與副院長江啟臣，通常不會出席。若要針對議案或是預算提案等表決，民進黨是有優勢。



吳思瑤表示，“立法院”有8個委員會，召委選舉今天塵埃落定，“國防”委員會確定是藍營禮讓白一席。藍白合作可以從一些跡象觀察，一開始恐怕白營要的更多，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁也想要更照顧黃國昌這個小老弟，但還要壓住黨團內部反對意見，最後想要喬其他委員會召委沒有成功，最終由民眾黨林憶君取得“外交及國防委員會”一席，但這是民進黨席次上唯一不是少數，並非趨於劣勢的委員會，林憶君出任影響性跟關鍵性並不嚴重，尊重藍白合作結果。



吳思瑤也說，可以觀察到藍白持續合作，白營想要更多，但傅崐萁難以對黨內交代，最終釋出不是那麼關鍵的“國防”外交委員會召委，無論如何，尊重藍白合作的意向，但政黨合作應該基於服務人民、體現民意，若擴大力量卻傷害“國家”發展，這不是社會期待。



藍白合作阻擋明年度總預算案排案，有網友製做早安圖，是否會造成藍委壓力？民進黨“立委”、中常委洪申翰下午受訪表示，當然，因為國民黨現在退回預算是心虛、沒有正當性，會影響選區選民憤怒，昨天國民黨“立委”羅廷瑋只能棄權。藍白要無差別的攻擊預算，這一定要造成國民黨很大壓力。



民進黨“立委”、中常委陳亭妃也說，這次總預算大家都看到租金補貼、長照升級版以及水利治水預算等都是重要預算，藍白合力把總預案擱置，應該要從長計議，不要為了現階段幾個方向，應該要看到“福國利民”預算，這些預算都會因為總預算被擋受到影響。