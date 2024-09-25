大法官實質廢死　朱立倫嗆人事案絕對不能過

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月25日電（記者 張嘉文）“憲法”法庭上周五針對死刑做出合憲判決，但執行有限縮條件，被批評是實質廢死。對此，中國國民黨主席朱立倫今天在中常會批評大法官限縮了判決和執行死刑的條件，直接干預和侵害了行政、立法和司法的獨立審判權，本身已是“違憲”，更是變成了憲政哥吉拉也是民主太上皇。



朱立倫強調，面對這樣的大法官，未來在“立法院”審查大法官人事案時，這些沒有憲政觀念，衹有意識形態和顏色的大法官人選，絕對不能讓他們通過。



國民黨今天下午召開中常會，由朱立倫主持，他在會中發表談話時針對大法官對於死刑“釋憲”結果，被質疑是實質廢死一事表示，大法官宣告死刑合憲，但加了八個條件，不但造成死刑未來判決的高度困難，執行困難，更被法界公認是實質廢死。



朱立倫強調，大法官宣告死刑合憲部分，是大法官的“憲法”解釋權，但後面所加的這八項條件，都是直接指揮獨立審判的司法權，更是直接僭越立法權，侵害“立委”的立法意旨跟立法權力，“憲法”並沒有賦予“憲法”法庭可以直接決定行政權，僭越立法權，干預法官獨立審判權。



朱立倫認為，大法官這是在創造憲政危機，未來在“立法院”有關大法官人事案審查，對於沒有憲政觀念，充滿意識形態、顏色代表的大法官人選，絕對不可能讓他們通過，必須透過立法權，讓“憲法”法庭遵守“憲法”，遵守五權分立的憲政制度。