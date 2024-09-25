小笠原欣幸：柯打還我清白牌　選民未必買單

小笠原欣幸認為柯文哲未來若打“還我清白”牌，選民未必會買單。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月25日電（記者 盧誠輝）研究台灣政治逾30年、曾多次神準預測台灣大選結果的日本政治學者小笠原欣幸9月起獲邀至新竹清華大學授課，校方今日舉辦盛大的頒授榮譽講座教授證書典禮並舉辦座談會。小笠原分析認為，台灣民眾黨主席柯文哲的官司未來會如何還很難判斷，但或許“還我清白”會成為柯未來的政治或選舉口號，但選民則未必會買單。



新竹清華大學今日舉辦小笠原欣幸教授榮譽講座頒授典禮暨座談會，包括新竹清華大學校長高為元、副校長戴念華、人文社會學院院長李卓穎、副院長李癸雲、人社院學士班系主任姚人多等人都到場觀禮。會後由曾擔任過“總統府”副秘書長、海基會副董事長的姚人多和小笠原展開座談，兩人暢談對台灣政治未來發展的看法。



小笠原表示，2024大選後，民進黨喪失“國會”多數席次，新的在野黨聯合對抗執政黨的局面出現，而4年前投給蔡英文的選民中，有3成左右的選民投給柯文哲，民進黨的支持票轉到柯文哲和民眾黨那邊，但後來選民發現，“國會”不是他們預期的情況，後來才會有青鳥運動，讓執政黨與在野黨的對立持續升高。



他指出，柯文哲最近捲入金錢問題，民眾黨已經定調為政治迫害，台灣內部政治對抗的局勢升高，持續往批評執政黨的方向走，所以他對2024大選的分析是認為，台灣選民發揮智慧，因為民進黨執政8年後來要繼續執政4年，所以選民選擇在“立法院”給在野黨多數席次，來平衡台灣的政治權力，但後來的情況卻不如預期得好，這點還需要再觀察。



小笠原說，2024大選讓民眾黨在“立法院”成功拿到8席關鍵少數，而日本政治學者對“關鍵少數”的看法都差不多，就是如何善用關鍵少數的手段，讓2個主要政黨在“國會”對立，當“國會”陷入僵局時便會讓選民開始焦慮，因為選民不知道這樣的僵局是1個星期？2星期？還是1個月？