美軍密集抵台協訓　“立院”法制局報告提建議

台美軍事交流層級提升，美軍來台協訓幅度也加大。（中評社 資料照) 中評社台北9月25日電／台美軍事交流層級提升，美軍來台協訓幅度也加大。“立法院”法制局近日提出研究報告“友好國家派遣協訓相關法制問題研析”建議，依“國防”法等規定，友好國家派在“國內”的軍隊或軍人，權利義務應以條約或協定定之。同時，依條約締結法，條約或協定簽訂，除非內容涉及“國家”機密或有外交顧慮足以影響“國家安全”或利益者，都經“立法院”通過或審議。



前“國防部長”邱國正3月7日於“立法院”“外交及國防委員會”備詢證實，美軍來台協訓的頻次增加，美軍沒有進駐部隊，但美軍來台協訓、傳授經驗，對國軍一定有幫助。



《中央社》報導，“立法院”法制局日前公布“友好國家派遣協訓相關法制問題研析”報告指出，依據“國防”法第33條及第34條第1項規定，友好國家派遣在“中華民國”領域內之軍隊或軍人，其權利義務及相關事宜，應以條約或協定定之。



報告表示，依法“中華民國”與友好國家發展軍事合作關係，應締結條約或協定，以作為執行依據，同時為發展友好國家的軍事合作關係，對其派遣在“中華民國”領域內的軍隊或軍人，其權利義務須以條約或協定定明並為特別規範，以接受“國會”監督。



報告指出，依條約締結法規定，除協定的內容涉及“國家”機密或有外交顧慮足以影響“國家安全”或利益者外，其餘條約或協定，依法送“立法院”審議或查照，以接受“國會”監督。因此基於“例外從嚴”的法理，相關主管機關依“國防”法規範與友好國家締結軍事合作關係的協定，援引條約締結法第12條第1項的但書規定情形時允宜審慎，以免失去依法接受“國會”監督的原始立法目的。



報告另外提到，因應情勢變遷，適時研修外國人經許可於“中華民國”軍隊服勤的相關規範，以與時俱進，並符實需，因為“國防”法第34條第2項規定，外國人得經“國防部”及“內政部”之許可，於“中華民國”軍隊服勤。



報告指出，“國防”法第4條第2項規定，作戰時期“國防部”得因軍事需要，陳請“行政院”許可，將其他依法成立之武裝團隊，納入作戰序列運用。而“海洋委員會”海岸巡防機關的武裝團隊就有納入作戰序列運用的可能性，因此應經許可的機關，可能不僅限於“國防部”及“內政部”。



報告建議，為達到周延維護“國家安全”的立法目的，建議適時評估“國防”情勢與需求，研修外國人經許可於“中華民國”軍隊服勤的相關規範，具體明確“國防”軍事武力及武裝團體的範圍，以與時俱進，符合實需。