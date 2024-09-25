朱立倫挺藍白聯手退預算　籲賴莫鬥垮台灣

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月25日電（記者 張嘉文）藍白上周五在“立法院”院會聯手退回政府明年度的總預算案，引來民進黨的強力抨擊，有國民黨“立委”因此收手，不願配合黨團運作，引發討論。中國國民黨主席朱立倫今天在中常會上替這杯葛動作背書，他說，“立委”有權卡預算、刪預算、凍結預算，這些都是合法權利，難道要讓“立法院”變成立法局，護航、包庇預算嗎？



朱立倫也呼籲賴清德，家和萬事興，要和才是對的，而非用鬥的，賴應在字典裡加一個和字，不要永遠衹有鬥，最後鬥垮台灣，是全民最大的傷害。



朱立倫強調，總預算案預計要審查整個會期，立法行政之間如何合作，賴清德應要有高度，也希望“行政院”能謙卑向立法部門完整說明，就“立委”指教的部分補救修正，而非攻擊“立委”，產生更多的對立。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中發表談話，對於藍白聯手退回總預算案一事，他說，審查預算是“立委”的天職，擔任過首長都知道，審查預算的過程，“立委”有權卡預算、刪預算、凍結預算，這些都是合法權利。今天總預算只不過卡在程序委員會，還沒有送交院會付委，請問在各地議會中，民進黨沒有發動卡任何地方政府預算嗎？



朱立倫認為，民進黨團也要站在立法權角度上，要求“行政院”作明確解釋，如何補救編列預算才是正軌，而不是動用民粹，甚至攻擊“國會”、攻擊在野黨。若一開始就這樣，請問這個預算會期，朝野和立法行政之間，如何合作？