退回總預算藍委跑票　國民黨：黨團會處分

國民黨文傳會主委李彥秀接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月25日電（記者 張嘉文）藍白“立委”24日在程序委員會封殺總預算案排入27日議程時，中國國民黨籍“立委”羅廷瑋棄權沒投票，羅事後在臉書發文致歉，但已引起軒然大波。對此，國民黨文傳會主委、“立委”李彥秀今天表示，針對重大議案，當然要求團進團出，黨團將對羅廷瑋做出處分。



國民黨今天下午召開中常會，李彥秀在會後轉述時接受媒體提問，針對羅廷瑋的棄權事件做出以上表示。



李彥秀說，團進團出是代表身為在野黨的團結，今天早上在黨團大會上，羅廷瑋對整起事件表達歉意，黨團也做出處分，對於一般法律案，尊重各委員在專業上的審查跟意見，但是對於重大議案，當然會要求團進團出，顯示在野黨的監督力道。



李彥秀強調，這個會期是非常重要的預算會期，針對預算編列不足或預算浮編的部分，執政黨要盡快對社會說明，而不是政治算計抹黑在野黨“立委”。



至於藍白在“立法院”委員會的召委選舉上合作，由藍禮讓白一席的事，黨中央是否事後才得知？



李彥秀說，無論是召委禮讓合作，或接下來法律或預算案的合作，都是溝通協調的結果，更重要的是，如何合作監督執政黨，這才是關鍵。全民要看在野黨合作，理性監督、為人民預算把關。