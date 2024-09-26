林沛祥：台灣民主基金會難撕掉反中標籤

國民黨籍“立委”林沛祥。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月26日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜退讓，接受台“外交部長”林佳龍提議，讓台灣民主基金會執行長廖達琪真除，正式就任執行長。國民黨籍“立委”林沛祥向中評社分析，雖然廖是藍營可以接受的對象，但基金會第一線業務同仁多由綠營掌握，所以台灣民主基金會短期還是難以撕掉反中、反華的標籤。



韓國瑜原本指派政治大學國際事務學院副院長盧業中擔任執行長，但人事案因綠營反對而卡關，25日台灣民主基金會召開董事會，韓國瑜接受林佳龍提議，讓原本是代理執行長的廖達琪真除，正式擔任執行長，盧業中則轉任副執行長。



林沛祥分析，其實盧業中並不是特別會伸張政黨意識的學者，韓國瑜提盧當執行長已經是安全牌，但綠營連盧都要防，真的讓人看不懂。可能綠營單純要給韓下馬威，避免韓的意志可以輕易進入基金會。



林沛祥為美國拉文大學公共行政博士，曾經在台灣民主基金會擔任國際組主任，熟悉台灣民主基金會運作。



林沛祥表示，廖達琪從代理執行長真除，這也是一個藍綠兩方都可以接受的選擇，台灣民主基金會是除了台“外交部”在美辦事處之外，算是與美國最近的聯絡管道，台灣民主基金會與美國民主基金（NED）是姐妹會，如果說台灣民主基金會不繼續運作的話，對於與美國以及受到美國扶持的外國團體的接觸將停滯，美方與台方都不樂見這個情況。



林沛祥指出，後來是台“外交部長”林佳龍提議由代理執行長廖達琪真除，正式接任執行長。這在目前的情況下，也許是最能妥協的方式，廖達琪相信對藍營而言是可以接受的，同時綠營對廖也不是那麼排斥，所以這是目前最好的選擇。