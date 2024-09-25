民進黨公布38周年黨慶活動小物　吸年輕人

民進黨發言人韓瑩公布民進黨38周年黨慶相關活動周邊小物。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月25日電（記者 黃筱筠）民進黨38周年黨慶將在高雄舉行，民進黨發言人韓瑩今日公布相關活動周邊小物。為了爭取年輕人入黨，民進黨也製作一支影片，由年輕黨工說明入黨擔任政治工作的原因。



今年9月28日是民進黨創黨38週年，將在高雄舉辦“入黨簽名會”活動，下午公布活動前導宣傳影片“我們的民主DNA”。此外，“台灣‘國會’改革歷程影像展”也於今日在民進黨的官方IG平台正式上線。



韓瑩說，入黨簽名會活動的前導影片“我們的民主DNA”敘述3位來自不同場域從事政治工作的年輕黨員，他們選擇加入民進黨的契機，以及何以投入現在的政治工作，並表達他們對於黨與當前政治生態的看法。此系列影片共有四支，今日公布的首支預告做為周六“入黨簽名會活動”的前導影片，後續3位主角的個別紀錄影片將在10月陸續上線。



韓瑩也表示，28日於高雄所舉行的“入黨簽名會活動”持續在民進黨的官方Line@帳號接受報名，歡迎把握最後機會報名參加！今日也公佈三項活動周邊小物，第一是“DPP LOVE&VICTORY”，此款挑別委託年輕設計師Kurt Wu 吳承輝，以新款DPP Logo結合活潑的愛心設計，彰顯民進黨對土地的愛與民主認同，除了童趣之外，也帶著青春活潑的開朗氣息。現場捐款新台幣500元者並願意加入民進黨者，即可獲得DPP LOVE&VICTORY卡並結合黨證的認證章，審核通過、完成入黨黨費後，再透過寄件獲得實體卡片。



她出示第二款小物，是專為高雄入黨夥伴特別準備的手工製作“冰棍扇”，看似小巧實則做工繁雜，厚實又清涼的冰棍扇，是活動場上常見的應援小物。高雄有著全台灣最熱門的演唱會經濟，入黨活動現場備有三款，分別印上“演唱會月月來 高雄發大財”、“我負責任的說 我挺DPP”、“民主+1 我挺DPP”，期待為現場帶來最熱烈又多元的民主力量。此外，因應今年是民進黨創黨38周年紀念，也推出本屆紀念活動主視覺“守護台灣 民主路一起走”貼紙，只要到場參與的民眾都可以獲得一枚。



韓瑩表示，“守護台灣 民主路一直走：‘國會’改革歷程線上影展”，在25日中午12點於民進黨官方IG平台上線，藉由特殊設計版型，以12篇章節完整呈現本次展覽，回顧民進黨與台灣走過的改革之路。