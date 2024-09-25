蔡前幕僚姚人多：賴炒2758決議為歷史定位

姚人多認為賴清德正在創造歷史定位。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月25日電（記者 盧誠輝）曾任總統府副秘書長、蔡英文文膽的新竹清華大學人文社會學院學士班系主任姚人多，25日與日本政治學者小笠原欣幸舉行座談會。姚表示，賴清德目前正在積極尋求歷史定位，最近炒得很熱的聯合國2758號決議文歷史詮釋權爭奪，將是賴目前比較有機會超越蔡英文的突破點。



新竹清華大學今日舉辦小笠原欣幸教授榮譽講座頒授典禮暨座談會，包括新竹清華大學校長高為元、副校長戴念華、人文社會學院院長李卓穎、副院長李癸雲、人社院學士班系主任姚人多等人都到場觀禮。小笠原因過去拜訪姚人多而結識，去年姚在日本邀小笠原道新竹清華授課，小笠原考慮1個月後才答應。



針對賴清德上任後的台灣政局，姚人多認為，任何一位台灣領導人上位後都會想辦法尋求自己的歷史定位，而賴清德上任至今才4個多月，還很難看出賴想追求的什麼樣的歷史定位，因為賴在蔡英文過去的框架下，能超越的有限，目前看來僅有最近炒得很熱的聯合國2758號決議文歷史詮釋權的爭奪，有機會讓賴創造自己的歷史定位。



姚人多指出，賴清德應該會在2758號決議文這件事情上去尋求突破，若能得到突破性的發展，將建立他在台灣的歷史定位，即便大陸會強力反彈，但目前以美國為主的國際勢力都希望透過2758號決議文幫台灣在參與國際組織的利益解套。



他說，賴清德或許也看到並意識到這件事情，所以才會請民進黨發聲明，希望“國會”能夠支持並發表聯合聲明。但中國國民黨和民眾黨絕對不會就範，國民黨也已提出反制方案，所以未來這件事情在“立法院”還有得吵。



姚人多認為，賴政府在“國會”席次雖然沒有過半，但賴仍選擇走對抗與對立的路線，這就是目前台灣政治的僵局。而最大在野黨國民黨現在卻被民眾黨給牽著鼻子走，且在“立法院”衹有8席的民眾黨又想主導台灣的政治改革，這就是台灣從2024大選後政局上紛亂根本性的原因，也會是未來4年台灣政治局勢的走向。