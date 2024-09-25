朱立倫操刀2758提案攻防？國民黨沒否認

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月25日電（記者 張嘉文）藍綠兩黨上周在2758號決議文議題上進行攻防，但外傳中國國民黨“立委”認為“立法院”黨團輿情回應速度太慢，黨主席朱立倫更親自操刀修正黨團的提案文字等等。國民黨文傳會主委、“立委”李彥秀今天受訪時沒否認，她強調，黨中央與黨團一體，溝通上沒有任何問題。



民進黨“立法院”黨團日前強力推動“聯合國2758號不涉台”聲明，希望能在“立法院”通過朝野決議，但闖關未果。國民黨團另外提案“‘中華民國’重返聯合國”，要求“外交部”請“友邦”在聯合國提案“廢除2758號決議”等重點。



有媒體報導，黨中央在看到黨團書記長林思銘提到，對綠營要推動2758號決議文不涉台一事表示尊重後，覺得不妥，因此最後黨團提出的版本，還是由朱立倫親自操刀修正，改到半夜2點多才送還黨團提案。



李彥秀今天下午在國民黨中常會後受訪表示，黨中央跟黨團本就是一體，特別是在現在內造化之後，許多“立委”也是黨中央幹部，本來就是一體合作，無論是重要的議案跟黨團溝通，都沒有任何溝通障礙跟任何問題。



李彥秀說，重大議案由中央來跟黨團配合，朱立倫也都特別關心，溝通上沒有太大的問題，也沒有所謂回應太慢的問題。



李彥秀強調，重大議題涉及兩岸、黨的核心價值，朱立倫與國民黨團總召傅崐萁都有一定的溝通與默契，大家可以看到最後呈現的，就是黨中央跟黨團合作共同努力的結果。