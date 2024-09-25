遭指控台南都更圖利　賴清德在中常會澄清

賴清德今天在中常會親自澄清台南市長任內的都更案，及2008年提案退總預算案等外界質疑。（照片：民進黨資料照） 中評社台北9月25日電（記者 黃筱筠）台北地檢署偵辦京華城容積獎勵爭議，媒體人毛嘉慶、前國民黨文傳會副主委練鴻慶找出賴清德在台南市政府期間，也做過“直轄市”都委會創設容積獎勵”的案例，日前並向台北地檢署按鈴告發賴清德、前台南市都發局長吳欣修涉嫌圖利罪嫌，要求北檢以“京華城標準”偵辦。



據轉述，兼任民進黨主席賴清德下午在中常會替自己說明，當時南鐵東移，社會住宅是要照顧遷移的民眾。



毛嘉慶、練鴻慶日前指稱，賴清德、吳欣修在2012年至2014年間，以內部自行創制的施行細則，放寬容積獎勵，讓當時台南市中西區大面積開發案容積率自180%跳升至400%，涉嫌圖利業者，要求台北地檢署、“監察院”比照京華城案調查處理。



據了解，賴清德在中常會解釋，對著台南“立委”、中常委王定宇、林俊憲、陳亭妃說，這些事情他們在當地都很清楚。當時因為南鐵東移，很多人要遷離，因此以豪宅的規格建設照顧宅，希望人民會知道政府對他們照顧，當時也送“內政部”審議，當時是馬英九執政，都有送“內政部”審查。



在野黨暫緩審查明年度總預算，並舉賴清德2008年也同樣提出退回總預算，只是當時只有賴清德與涂醒哲贊成，表決後並未通過該提案。



賴清德今天在中常會也親自解釋這項質疑，賴解釋當時因為金融風暴，馬英九以經濟成長5%提出總預算編列，但最後經濟成長是負數。且當時民進黨只有27席，也沒有動員綠委出席表決，這項提案只是要提醒當時執政黨，重新思考預算編列，並非真的要退回。





