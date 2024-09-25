小笠原欣幸：賴維持現狀才能獲得美日認同

小笠原欣幸接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月25日電（記者 盧誠輝）研究台灣政治逾30年、曾多次神準預測台灣大選結果的日本政治學者小笠原欣幸9月獲邀至新竹清華大學授課，他今日頒授榮譽講座教授後受訪時表示，賴清德執政後的領導方式比較強勢，但在兩岸關係上一定要堅定保持“維持現狀”路線，才能繼續獲得美國與日本的認同，鞏固三方合作關係。



新竹清華大學今日舉辦小笠原欣幸教授榮譽講座頒授典禮暨座談會，包括新竹清華大學校長高為元、副校長戴念華、人文社會學院院長李卓穎、副院長李癸雲、人社院學士班系主任姚人多等人都到場觀禮。



針對賴清德上任後的兩岸情勢，小笠原在會後接受媒體聯訪時指出，賴清德上任後的兩岸關係，不管是美國或日本都非常關注，從2024大選至今都一樣，美國也一直希望賴清德要堅定保持“維持現狀”路線，所以賴在520的就職演講已明確表明，“將繼承蔡英文維持現狀的路線”，這讓日本和美國有些原本擔心賴的人放心不少。



小笠原認為，賴清德未來應該在接受海外媒體採訪時，重新表達賴政府的兩岸路線就是“維持現狀”，這樣才有辦法繼續鞏固台灣和日本、美國的合作關係。而賴若能堅定保持“維持現狀”路線，大陸也才不至於馬上使用武力來攻擊台灣，他相信這是深入研究兩岸關係學者的多數看法。



小笠原提到，賴清德的領導方式是比較強勢的，例如最近“交通部長”李孟諺下台，賴卻選擇讓前“行政院”發言人陳世凱接任，而陳不是交通專業的資深人士，意思就是賴有自信可以主導整個行政團隊，而賴和“行政院長”卓榮泰目前的合作關係看起來是非常好的，雖然執政黨有一些問題發生，但賴目前仍掌握主導權，所以政局還算穩定。