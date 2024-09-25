台農業部門推森林療癒活動　找回身心靈平衡

林業保育署25日舉辦“森心之旅－百場森林療癒啟航記者會”。（林業保育署提供） 中評社台北9月25日電／森林療癒對身心壓力有舒緩的效果，“農業部”林業及自然保育署（林業保育署）25日表示，2021年起推動森林療癒，已培育50名森林療癒師，透過林業保育署開始引導民眾以五感體驗自然，有助減輕壓力與改善免疫力。將於全台辦理百場森林療癒活動，期待藉此媒合森林療癒師對接“國民旅遊”、企業活動、醫療長照相關業者，擴大森林療癒市場，發展具台灣山林特色的健康產業。即日起開放報名。



林業保育署25日舉辦“森心之旅－百場森林療癒啟航記者會”，宣布將與台灣內有意發展森林療癒的公私部門合作，結合森林療癒師的專業，對接“國民旅遊”、企業活動、醫療長照相關業者，擴大森林療癒市場規模，發展具台灣山林特色的健康產業。



現代人面對多種壓力連環轟炸，讓人們長時間浸泡在沮喪、生氣又緊張的情緒中，十分需要健康又好執行的舒壓方式。“森林療癒師”工作結合自然科學知識、心理健康、急救、運動相關知識，提供大眾正確適當的森林療癒建議方法。透過森林療癒師的引導，可確保參與活動者安全放心地在自然中散步、運動或休息，將森林環境的健康氛圍，引導在人類身心靈上產生健康正向的效果。



林業保育署舉例，像是運用內洞森林遊樂區的“森林療癒處方籤”，梅峰農場香氛與頌缽音療，以及台中市和平區大雪山社區的“森之行走－林下的身心平衡”。即日起，首批森林療癒活動開放報名。詳情可至台灣山林悠遊網森林療癒活動專頁查詢，未來會有更多森林療癒活動在各地展開。



為了同時確保森林療癒師素質，林業保育署補充，與“勞動部” iCAP職能發展應用平台攜手合作，制定森林療癒職能基準，預計2025年底前取得“勞動部”iCAP職能導向課程品質認證，確保森林療癒師成為“國家”認證專業綠領。



林業保育署署長林華慶期許，透過專業者的引導，可讓參與民眾透過視、聽、味、嗅與觸等五感與自然深度連結，在森林中找回身心靈的平衡，也能為森林周邊部落社區創造更多綠色工作機會。