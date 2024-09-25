揭“閣揆”官邸高電費“監院”昔調查報告曝光

各機關使用電費之金額。（照片：台監察“機關首長官邸用電過高案”調查報告） 中評社台北9月25日電／近日“行政院”各首長官邸高額電費引發爭議，台“國防部長”顧立雄的官邸電費高達新台幣100萬元以上，為各“部會”之首更遭到批評。官邸電費不但台“監察院”早在多年前就曾做出調查報告，連民進黨“立委”自己都批評過，沒想到現在仍成砲轟焦點，究竟“閣揆”或首長官邸用電出了什麼問題？



台灣民眾黨籍“立委”黃國昌23日質疑，“行政院長”官邸今年6月11日到8月11日，2個月官邸總用電度數是1萬9360度，電費為15萬2976元，酸是有人“挖礦”賺比特幣嗎？



根據《中時新聞網》報導，事實上黃國昌並非首次關注此問題，早在2018年4月，其臉書貼文就曾批“不付電費的官邸才真正在浪費電”；當時他列出“每月破萬電費”的首長官邸表，質疑都由全體納稅人買單，到底是誰在浪費電？惟在該表中，並無“閣揆”官邸電費帳單。



報導指出，不僅如此，首長官邸電費在更早之前就是外界批評焦點。“監察院”為此更進行過調查，並於2012年提出“機關首長官邸用電過高案”調查報告。該案由當時的“監委”葛永光、陳永祥、馬秀如負責，結果顯示，單期用電金額前20高之首長宿舍中，冷（暖）氣平均使用年數超過5年者為，“行政院”冷（暖）氣5台，平均使用年數7年，其中2台使用年數為10年。



另據當時的報告露由，全民買單的官邸電費開銷可觀，包括“閣揆”官邸從2001年至2011年平均年度電費為67萬元。



特別的是，依2011年9月包括中時等各媒體報導，當時的民進黨“立委”包括潘孟安等公布數字，指當時的“行政院長”吳敦義未入住金華官邸，但兩個月電費高達16萬；吳敦義則澄清官邸宿舍面積大，房舍內面積有490坪、土地面積1126坪，當時有40名以上的法定編制隨扈住在官邸，他還拿出2002年至今歷任“閣揆”的官邸用電紀錄，證明自己是歷任“閣揆”中使用水電最省的，不過也說，不表示沒有努力空間。而依TVBS當時報導，“警政署”解釋，隨扈勤務特殊，在“閣揆”官邸為6人住一間宿舍，夏天不開冷氣實在太熱。據了解，目前官邸仍為“行政院長”警衛室的隨扈居住。



報導表示，位於台北市金華街的“行政院長”官邸，最早是游錫堃任“閣揆”作為“行政院長”官邸，但馬政府時代一度改為青創基地，直到2017年賴清德接“行政院長”時，因其在台北沒房子，當時蔡英文指定整修多年無人住的金華官邸供賴住，據稱花費一千萬元。



報導質疑，但10多年過去了，為何“閣揆”官邸仍有15萬元高電費的問題？