葉匡時：兩岸旅遊僵局　台灣損失最大

台前“交通部長”葉匡時接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月26日電（記者 張穎齊）大陸開放福建民眾赴金門旅遊，第一批福建旅遊業踩線團於18日到訪金門。台前“交通部長”葉匡時接受中評社專訪表示，陸方有釋出善意，但整體來說，兩岸旅遊仍是僵局，損失最大的還是台灣，陸客無法像過去馬英九時代來台、刺激不了旅遊消費，台灣政府要思考到底對誰影響大？他仍希望兩岸和平，台灣應當也釋出相對善意。



葉匡時表示，兩岸旅遊走到僵持不下，滿令人遺憾，台灣很多旅遊服務業都是靠陸客來台觀光維生，現在都失業沒工作，也造成就業困難，這對台灣在國際的名聲上也不是健康的現象。兩岸未來還是那句話，要多交流互動，才會有和平、善意、和解，倘若要面子，堅持某種說法，那台灣政府要想，到底對誰的影響最大？是大陸損失多？還是台灣損失多？



葉匡時，出生於花蓮，籍貫浙江溫嶺、大陳義胞後人，美國卡內基梅隆大學組織理論與政策分析博士，現任陽明山未來學社理事長等。中國國民黨籍，曾任“交通部長”、高雄市代理市長、副市長、中山大學企管系主任、政治大學科技管理與智慧財產研究所教授、桃園國際機場公司董事長、陸委會諮詢委員、海基會顧問、柯志恩競選2022高雄市長總部主委等。



葉匡時指出，現在兩岸互相覺得應該要對方先釋出善意才對，但可看到，台灣現在還是有對大陸進行禁團令，還曾發布橙色警示旅遊區，其實台灣人還是都自由行到對岸後，再一起集合旅遊，這是阻止不了的，可是相對台灣到大陸旅遊就少了很多保障，這是民進黨政府思慮不周之處，為何不讓這件事更美好、做得更漂亮？解除禁令，讓大陸也覺得有善意，自然互相就會開放，促成好事。



葉匡時說，藍綠執政相比，陸客實在減少太多，馬英九時期海外觀光客到台灣，一年突破1000萬人以上，現在1年不到500萬人次，主因就是陸客不來，政府一直說內部旅遊很重要，那有沒有其他補救措施？原本寄望韓國、日本、東南亞等第，但現在連日本人受到日幣貶值影響、也不太來台了，台灣對他國觀光客的努力、吸引力都不足。

