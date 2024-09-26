葉匡時：藍白不合作會被民進黨個別擊破

台前交通部長葉匡時接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月26日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見，影響藍綠白版圖。前“交通部長”、韓國瑜高雄市長任內的副市長葉匡時接受中評社專訪表示，藍白大方向仍要合作，團結起來與民進黨抗衡，這非常重要，若不團結就很多事不用談，藍白都受害，當然中國國民黨也要努力向年輕人溝通，擺脫以往的刻板印象，並要遏止民進黨的假新聞認知作戰。



葉匡時表示，有話說團結次要敵人、打擊主要敵人，國民黨主要敵人是民進黨，民眾黨頭號敵手也是民進黨，因此藍白團結是至關重要，合則兩利、分則兩害，一定會被民進黨個別擊破。目前柯文哲被押在土城看守所內，民眾黨8名“立委”是否還能團結在柯文哲的領導下、與國民黨也合作團結？這必須爭取，也是民眾黨可以救柯文哲的方式。



葉匡時，出生於花蓮，籍貫浙江溫嶺、大陳義胞後人，美國卡內基梅隆大學組織理論與政策分析博士，現任陽明山未來學社理事長等。中國國民黨籍，曾任“交通部長”、高雄市代理市長、副市長、中山大學企管系主任、政治大學科技管理與智慧財產研究所教授、桃園國際機場公司董事長、陸委會諮詢委員、海基會顧問、柯志恩競選2022高雄市長總部主委等。



葉匡時指出，“立法院”是一定要藍白合，不然席次不夠，並弄清楚議案討論的優先順序，有爭議、或有人不願意、沒取得共識的議題就先別推，有共識的預算或NCC通訊傳播委員會人事權、大法官“釋憲”門檻等，這些關鍵議題要好好抓穩合作。至於選舉方面，單一選區席次、大方向大原則的地方，盡量談合作，當然也不太可能每個地方都合，視情況妥協。

