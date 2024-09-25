11位不分區綠委認養艱困選區　全力打拚

林右昌表示，經過今天會議對部分選區作了通盤考量後調整。（民進黨提供） 中評社台北9月25日電／民主進步黨秘書長林右昌25日召集11位不分區“立委”，舉行認養艱困選區第二次會議。會中綠委們針對各艱困選區的經營成果及認養進度進行經驗分享與交流。林右昌致詞表示，經過今天會議對部分選區作了通盤考量後調整，包括綠委莊瑞雄自7月起認養台東縣，並已於9月14日成立服務中心；另綠委陳培瑜原負責的新竹縣，今起調整為認養桃園市的楊梅、新屋及觀音區，綠委范雲則改為認養新竹縣。



林右昌說明，民進黨中執會於3月6日通過不分區“立委”認養區域分配，包括：桃園市－張雅琳、范雲、林月琴、郭昱晴；新竹縣－陳培瑜；苗栗縣－沈發惠；基隆市－王正旭；金門縣、連江縣－洪申翰；花蓮縣－沈柏洋；南投縣－羅美玲。



林右昌表示，為了加強與地方的連結，不分區“立委”自3月1日起認養艱困選區，負起責任區之責，並設立服務處以深化基層，拓展民進黨在地方的組織實力。他代表賴清德主席感謝委員們這半年來的辛勞，從設立服務處、招募選區助理，到服務基層民眾。綠委們用心經營，地方逐漸感受到民進黨的努力，令人敬佩。



林右昌強調，面對現階段的“國會”亂象，不分區“立委”肩負重責，戰場不僅在“立法院”，更在於實際行動展現決心，廣泛與社會各界對話。例如，綠委們自發舉辦的“反濫權護民主”活動就是具體展現。衹有透過持續深化地方經營，並借助穩固的基礎來強化政策論述，才能讓基層更瞭解中央施政重點。中央與地方的良好對話與合作，將有助於制定更加貼近民意的法案，並促進行政團隊的穩定施政。



林右昌指出，本黨不分區“立委”均為各領域的專業人才，期盼大家發揮專長，為地方爭取更多建設。為實現這個目標，民進黨在中部、北部及花東地區的得票都必須更加努力。因此，不分區“立委”應在責任選區深耕基層，設立服務處，確保選民能找到他們反映問題，進一步鞏固民進黨在地方的基礎。



林右昌期許，未來希望每半年召開一次會議，讓委員們分享選區經營的進展，並針對相關問題進行面對面溝通，共同研討更精進的作法。