日首相候選人石破茂談台海保守　盧信吉解讀

明志科技大學通識教育中心助理教授盧信吉。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月26日電（記者 方敬為）日本首相改選27日投票，9位候選人當中以前防衛大臣石破茂的民調最高，日前他對於“台灣有事”相關議題表態，“若日本出兵，中國的飛彈會打過來”，間接否決“台灣有事等於日本有事”。明志科技大學通識教育中心助理教授盧信吉接受中評社訪問表示，觀察9位候選人對台海議題都沒有過於鮮明的態度宣示，主因在於，台海議題不是選戰主軸。



盧信吉指出，另外，現任日本首相岸田文雄的民調低迷，因此有意角逐日相的候選人，都會在政見與主張方面，設法與岸田有所區別，這當然也包括外交、安全路線，不過，並不表示日本繼任首相後續就輕忽台海議題，新首相就任後，只是相關方針可能會相對內化，而不會特別彰顯，畢竟面對美國大選的不確定性，以及中美關係的變化，繼任日本首相勢必得謹慎因應，不宜貿進。



盧信吉，中興大學國際政治研究所博士，曾任中興大學國際政治所助理教授、中興大學日韓總和研究中心研究員、中興大學當代中國研究中心副執行長。研究專長包括國際關係理論、地緣政治與國際安全、外交政策、國際政治與兩岸關係。



日本自民黨27日將舉行黨總裁選舉，共有9位候選人角逐，當選者將接任首相。其中民調高居第一的石破茂9月15日前出席富士電視台時事節目，討論安全保障議題，談及“台灣有事”時直言，若日本選擇在台灣有事時出兵，中國飛彈可能直接朝日本飛來。相關說法被視為否決前首相安倍晉三“台灣有事等於日本有事”的安保概念。



對於“挺台”似乎非本次日本首相改選的重點，盧信吉表示，日本首相選舉並非直接面對選民，因此在一些比較有爭議性，或不確定性質較高的議題上，候選人通常會相對保守，其實“台灣有事等於日本有事”的概念，確實是前首相安倍晉三的政策方針之一，只是當時能被接受，不代表現在依然如此。

