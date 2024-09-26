藍議員黃明賢：若明年掀大罷免戰　該戰就戰

國民黨屏東縣議員黃明賢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東9月26日電（記者 蔣繼平）“立法院”24日退回“中央政府”預算案，藍委羅廷瑋臨時棄權引發外界熱議。中國國民黨籍屏東縣議員黃明賢接受中評社訪問表示，羅已有道歉處理，相信大家能接受，要給年輕人機會，就當一個教訓、也藉機警醒藍營，相信不會再發生。他認為，若明年掀起罷免戰，就是提早開打選戰，這部分沒有迴避空間，每一位民代都是選出來的，要抱持該戰就戰的心態。



黃明賢，1983年生，屏東人，世新大學資訊傳播系學士、世新大學資訊傳播所碩士。2018年當選國民黨屏東縣議員並連任。黃明賢的父親黃國安和母親李瑪麗都曾任縣議員。



“立法院”24日舉行程序委員會，藍白聯手表決通過將“中央政府”總預算案暫緩列案，不過，藍委羅廷瑋卻跑票棄權，引發爭論。羅25日清晨在臉書發出道歉文，“對不起，深深的對不起！！！一夜未眠，此刻的廷瑋滿懷愧疚。”



對新科“立委”、34歲的羅廷瑋本次棄權事件，黃明賢表示，羅算新生代、也很年輕，從里長、議員、“立委”一路選上來，不過今年羅在選區小勝突圍，加上確實有被網軍側翼強烈攻擊，或許也有受到中間、淺綠選民的壓力，羅才認為退回總預算比較有傷害，應該就是抗壓性不足。但大前提必須要跟著大部隊一起走，就算是一個教訓吧，也趁機警醒，畢竟每位民代在選區都有壓力。但應該還是要給羅機會，因為羅年輕，更需要一點心境上的歷練，相信會越來越好。



是否對國民黨帶來負面影響，黃明賢表示，短短時間很多見縫插針的評論與報導，但除非國民黨“立院”黨團沒處理，羅也沒有處理，那才真的會有影響。他認為，羅在事件隔天一早立刻道歉、承認錯誤、並自請處分，且看過聲明內容後也寫得很實在，既然已坦然面對，大家也可以理解。

