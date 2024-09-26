中評關注：賴清德強勢領導　黨內會反彈？

高金素梅上周提案退回總預算案時，民進黨缺席“立委”有王世堅、吳沛憶、黃秀芳、吳琪銘、林岱樺。（取自“立法院”網站） 中評社台北9月26日電（記者 黃筱筠）“立法院”新會期開展，藍白陣營合力暫緩明年度總預算案列案，也禮讓“國防”委員會召委給民眾黨，合作越加緊密。面對這樣態勢，賴清德下令黨籍“立委”各委員會、程委會、院會，甚至連黨團會議都要全勤。賴強勢領導，綠委後續會不會跳腳？值得密切觀察。



賴清德昨天在中常會嚴肅下達三指令。第一，要求民進黨團成員身為第一線，黨團會議召開要全員到場、全程參加；第二，黨團成員在程序委員會、委員會、院會要全勤；第三，全面服從黨團指揮、貫徹團結精神。



賴清德強勢要求黨籍“立委”必須要全面動員“立法院”各委員會，由於民進黨目前並未在“立法院”有過半席次，若動用表決也一定不會贏。有媒體人認為賴清德會這樣強制下令，是因為明年度總預算案上周在院會被退回時，綠委王世堅缺席表決，賴在中常會是講給英系中常委、“立委”王世堅聽的。



但上周無黨籍“立委”高金素梅要求退回“行政院”提出的明年度總預算時，民進黨黨鞭當場提出反對，因此進入表決。當時民進黨的反對票，只有46票，民進黨應要有51席，卻有5位綠委缺席，除了王世堅以外，還有“正國會”“立委”林岱樺、吳琪銘、黃秀芳，以及英系吳沛憶等人都沒有到場。



賴清德想要營造全黨團結氣勢，但有些小案子或是程序上的表決，每次都要綠委到場，綠委們可能受得了嗎？上會期連賴子弟兵“立委”林俊憲、親賴“立委”伍麗華都曾在表決時缺席，綠委們也需要兼顧選區。



尤其若民進黨想要在下會期對國民黨某些“立委”提出罷免，藍營也會提出反制，罷免選區相對不是優勢的綠營“立委”，已經有人點名台北市“立委”吳思瑤與吳沛憶等，這些被點名的綠委們難道不會擔心？