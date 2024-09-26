中評關注：民眾黨成抗綠急先鋒　藍咋辦？

民眾黨因黨主席柯文哲遭羈押，對民進黨有高度仇恨。（中評社 資料照） 中評社台北9月26日電（記者 鄭羿菲）“立法院”新會期藍白合作成局，但藍白唯一不同的地方是，台灣民眾黨因黨主席柯文哲涉案遭羈押，全黨團結對抗民進黨到底，藍營相較之下則採中庸路線，甚至部分人有搖擺的狀況。在民眾觀感上，白正踩穩抗綠急先鋒角色，未來綠營若有任何弊案或施政不當引起民眾不滿，將會成為壯大白營的養分。



2024大選過程中，不少選民因討厭綠營執政，轉而支持在野的藍白，但代表中國國民黨的新北市長侯友宜，因長期“不沾鍋”路線，在選戰初期難以吸引中間選民支持，以至於讓柯文哲有機會叫板藍營。後續雖藍白合破局，但柯仍能獲369萬票、得票率26.46%，凸顯出對綠營採取強烈對抗手段才能吸引中間選民。



柯文哲在9月5日因京華城容積率圖利案遭台北地方法院裁定羈押禁見，至今已超過20天，媒體也逐漸轉移對柯文哲、對民眾黨可能滅黨等焦點，再加上“立法院”新會期20日正式開議，新一輪朝野對抗的局勢正在成形。



“立法院”在9月20日藍白聯手表決退掉“賴政府”明年度總預算、9月23日藍白黨團三長閉門會議2小時、9月25日“立法院”8常設委員會召委選舉，國民黨團禮讓1席“外交及國防委員會”召委給民眾黨“立委”林憶君。這些動作都代表“立法院”新會期，藍白合作局勢已非常明顯。



民眾黨因為柯案，本就與綠營有高度仇恨，再加上賴清德、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘仍採強硬路線不溝通，白已踩定“抗綠保白”的立場。甚至民眾黨團在9月20日的“立法院”開議首日，就在黨團總召黃國昌帶領下，8席白委拿著“綠媒小弟”、“違法濫權”等手舉牌包圍“行政院長”卓榮泰杯葛議事，雖然畫面看起來形單影隻，但與上會期白營理性開會不抗爭的形象截然不同，“抗爭路線”逐漸在白營發酵。

