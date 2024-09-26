中評關注：一席召委鞏固了藍白架構

國民黨團在新會期召委選舉上，選擇禮讓一席給民眾黨團，穩固了藍白合作，整體士氣相當不錯。（中評社資料照） 中評社台北9月26日電（記者 張嘉文）“立法院”25日舉行8個常設委員會召委選舉，“國防”外交委員會在中國國民黨“立法院”黨團禮讓下，由民眾黨“立委”林憶君拿下兩席之一的召集委員。細究其中的策略，國民黨團總召傅崐萁巧妙地順水推舟，解決了國民黨在該委員會召委難產的問題，又施予民眾黨極大恩惠，更鞏固了接下來的藍白合作架構基礎，將給執政的民進黨不小壓力。



藍營此會期委員會召委席次讓不讓白營的問題，在25日召委選舉前，外界已多所討論，原本以為國民黨此次要保持自主性的原則下，8個委員會都要各拿一席召委，未料在最終協調階段，“國防”外交委員會的部分碰到困難。



原本國民黨團極力說服該委員會上會期的召委、南投“立委”馬文君續任，但馬因地方選區經營等問題，表達了強烈拒絕的態度，剩下的藍委包括徐巧芯沒意願，軍系“立委”陳永康僅希望擔任“國防”召委，但黨團無法向他保證而放棄，原住民“立委”黃仁則因常赴大陸交流，黨團怕因此成為綠營猛打的目標。



藍軍最終在考量該委員會召委人選確實難產狀況下，由黨團總召傅崐萁和民眾黨團總召黃國昌表達“國防”外交召委可以禮讓的決定後，民眾黨團也欣然接下這份善意而拍板定案。



國民黨的此份善意，在民眾黨主席柯文哲落難遭收押的背景下，對於白營和支持者來說，當然是很大的支持，尤其召委是委員會最重要角色，可掌握議程安排，決定優先法案的順序等，讓白營有一定程度掌握了議題主動權，就有機會制衡執政的民進黨，進而影響柯文哲案的政治效應。且“國防”外交委員會是高曝光度，甚至有國際傳播效應的重量級委員會。



對國民黨來說，送出的這份善意，接下來將可更加穩固“立法院”藍白合作架構，藍白“立委”人數過半狀況下，本會期希望推動的優先法案幾乎已是成功一大半，在預算和人事權審查上更是掌握了生殺大權，似乎已可預期執政的民進黨這會期真的不會太好過。



這也難怪民進黨團總召柯建銘25日出席國民黨團幹部交接典禮觀禮時，向藍委喊話，希望彼此是鬥而不破，建立溝通協商文化，背後的意思就是希望藍營不要什麼事都訴諸表決，柯顯然是看到藍白接下來的合作只會更深更廣，很難有離間或者破壞的空間了。