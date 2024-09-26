中評現場：福馬一日生活圈的小三通日常

白沙到黃岐每天來回各有1個航班。（中評社 盧誠輝攝） 中評社馬祖9月26日電（記者 盧誠輝）台灣最北端的馬祖距離大陸到底有多近？從馬祖北竿鄉的白沙港碼頭，到福建黃岐港碼頭僅有8.09海浬（約14.98公里），搭船只要約25分鐘航程，是馬祖到大陸最方便、最經濟的交通方式。中評社記者9月19日到24日實地到馬祖深入採訪發現，所謂的福馬一日生活圈早已是馬祖人的日常生活。



馬祖總面積29.6平方公里，設籍人口僅約1.4萬人，居民先祖多數來自福建沿海一帶鄉鎮，講的和福州一樣是閩東話。島上居早期以捕魚為生，近年來則以公教人員和觀光旅遊產業為2大主要就業人口，島上居民也因為人少，幾乎彼此都認識，因此充滿人情味。而馬祖人也因過去實施長達36年的戰地政務，養成刻苦耐勞與務實的性格。



這種務實性格也充分顯示在馬祖人的日常生活中，不管是社交或經濟行為都顯得相當務實。以小三通為例，目前馬祖共有白沙到黃岐和福澳到琅岐2條小三通航線，每條航線每天各有一班船班來回共4班航次，福澳到琅岐航程約90分鐘，單程票價新台幣1000元，白沙到黃岐航程更緊要約25分鐘，單程票價650元，連江縣民還能優待50元。



馬祖小三通2條航線都開通後，又以白沙到黃岐航線最為熱門，當地人向中評社分析，航程時間短加上票價便宜，因此成為馬祖人選擇到大陸的最方便實惠的交通方式。也難怪中國國民黨籍連江縣長王忠銘日前接受中評社訪問時會說，馬祖搭機飛到台灣要50分鐘，但到大陸卻只要25分鐘。所以小三通航線才會成為馬祖人最經濟實惠的選擇。



除了航程短和票價便宜外，吸引馬祖人搭乘小三通當日來回成為一日生活圈的更大誘因是，大陸的物價相較台灣便宜許多，也因此形成許多“跑單幫”的商業模式，當天往返兩岸帶貨、寄貨，再從中賺取價差利潤或車馬費用的跑腿族，且這類跑當幫人口有越來越多的趨勢，有工作的人會利用假日跑單幫來賺外快，但也有不少人的專職就是跑單幫。這也成為馬祖特有的經濟。



中評社記者在9月22日上午實地搭乘白沙到黃岐航線，除體驗小三通的快速與便捷外，也感受到跑單幫族群的威力，當天船隻幾乎都被乘客的行李和貨品塞滿，許多人帶著大箱小箱的貨品上船，只要沒有攜帶違禁品，且行李不超過20公斤和6瓶酒（4.5升以下）的規定，兩岸海關通常都不會為難。