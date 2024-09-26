又要漲電價　商總開酸台電工總喊不公平

台灣電力公司總管理處大樓。（中評社 資料照） 中評社台北9月26日電／電價審議委員會即將召開，傳出“經濟部”已擬定，工業電價漲幅14%方案，商總理事長許舒博表示，比較關心新台幣1000億元的撥補還不確定，就要漲電價，那如果確定撥補了，是否要將已漲電價退還給民眾？工總則強調，漲電價應該要有一致性，近年來產業用電大戶的調幅最多，這不公平。



“行政院”上半年撥補歲計賸餘1000億，要凍漲下半年電價。不過“立法院”遲遲沒有排案給予過關，而台電到7月底累虧高達4348億元。有知情人士透露，台電將在本周的電價審議委員會上提出2套版本進行討論，但如果千億元的補貼沒有通過，電價恐怕需要調漲13%才能達到損益平衡。為了讓台電今年至少不虧錢，“經濟部”點頭同意台電調漲工業電價14%，民生電價則予以凍漲。



根據《中時新聞網》報導，只漲工業用電、民生住宅凍漲，是否對物價、通膨的影響較小？許舒博表示，工業產品如果是外銷，確實對物價、通膨的影響會小一點；但若是供應民生的物品，電價上漲會轉嫁，將會推升台灣物價。



三三會理事長林伯豐呼籲，台灣應防止通膨惡化，近期最低工資調漲、碳費也將開徵，電費調升應適可而止，觀察一陣子再決定、不應再漲。林伯豐認為，台灣發展綠電需要時間配合，應採綠電、核電並行。



中央大學管理講座教授梁啟源解釋，這次準備調整的價格衹有工業電價，看似對消費者物價影響不大，但調漲工業電價，產業會將漲幅反映在價格上，將間接影響消費者物價。



對民生電價不漲，但工業電價擬漲14%，梁啟源指出，首當其衝的產業就是電子、石化、鋼鐵、造紙等高耗能產業。原先“經濟部”雖針對塑膠、織布、染整等部分獲利不佳產業給予緩漲等優惠。如果這次大幅調升，其漲幅將直接吃掉原先的利潤。



梁啟源進一步指出，電子業以外的產業利潤本來就低，未來還要面對碳稅等問題，如果產業生存不下去，會影響到就業人口，政府應多方考量。



電價漲幅對於台電是否有幫助？梁啟源指出，工業用電約占全台用電近60%，電價平均大約漲8.4%，粗估可以少虧400多億元，不過目前國際油價還在低檔，未來油價上漲時，虧損勢必擴大。



至於方案中提到鄰近國家日本、韓國的工業電價都比台灣工業電價高，即使調漲14%後，電價仍低於鄰近國家。梁啟源認為，其他國家並未廢核，且持續降低燃氣發電占比，未來若燃氣等國際能源價格大漲，台灣電價必然會比日、韓高。