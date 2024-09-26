檢調未約談陳吉仲、林聰賢　遭批打假球

民眾黨委員張啟楷。（中評社 資料照） 中評社台北9月26日電／超思、亮采進口雞蛋案一直是藍白抨擊質疑涉弊案件，台北地檢署24日大動作搜查“農業部”、傳喚涉案人。“立法院”今年7月甫成立的“進口雞蛋執行情形調查專案小組”召集人、台灣民眾黨“立委”張啟楷25日表示，有權下決策的是時任“農業部長”陳吉仲、畜產會董事長林聰賢2人，但北檢沒有約談，盼勿“雷聲大雨點小”，全民都在檢視。



民進黨政府2022年、2023年執行進口雞蛋專案，遭在野黨、“監察院”認為可能涉弊。台北地檢署9月24日偵辦進口雞蛋弊案才開始有動作，兵分14路搜索“農業部”、畜產會、超思與亮采2大進口商，並依貪瀆、加重詐欺、偽造文書被告等身分傳喚畜產會前執行長陳中興、家禽組組長龔榮太、吳姓專員，與超思負責人秦語喬和亮采負責人林宜龍、亮采法人代表王朝輝。漏夜偵訊後，陳中興、龔榮太、王朝輝請回，林宜龍以新台幣100萬元交保，秦語喬200萬元交保並限制出境出海。



張啟楷則說，檢調看來是要“重辦廠商”，因為目前僅約談3名官員，且層級非常低，最高只到畜產會前執行長。但大家更關心的是作出決策的陳吉仲、林聰賢，可是包括“監察院”糾正報告在內，對陳、林都是“高高舉起、輕輕放下”，北檢也沒有約談他們。



張啟楷呼籲，全民都在檢視，真正有權力決策的陳、林兩人到底何時約談？北檢不要打假球，如果連陳吉仲、林聰賢都沒有約談，相信全民會有非常嚴厲的譴責。他強調，經過“立院”近期努力，以及“監院”糾正報告中，都提及金流及很多證據，“這個案子只要北檢願意辦，不會難辦”。



民眾黨團總召黃國昌也說，這件事追蹤這麼久，北檢終於睡醒了，但出手方式讓大家毫無期待可言。他並痛批，現任“農業部長”陳駿季在“國會”裡，為了幫超思遮醜不惜說謊，請陳駿季不要躲起來，說清楚為什麼遮掩這麼久？



中國國民黨籍“立委”賴士葆25日表示，超思案可能涉及弊端，早在去年9月，在野黨民代就陸續向北檢提告，但檢調不查，這是明顯瀆職。直到“監察院”調查報告出爐，檢調才開始搜索偵訊“農委會”、畜產會和蛋商；但事過境遷，檢調經過1年多時間才動，還能找到多少關鍵證據和文件？社會最大的疑問是“可以辦到什麼層級”？