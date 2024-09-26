畫面曝光！台採購M1A2T戰車在美鐵運輸中

台灣向美國採購的首批M1A2T主力戰車，已經透過鐵路運往美國西岸，即將經海運運到台灣。(照片：盧德允臉書) 中評社台北9月26日電／台灣陸軍花費405億新台幣向美國採購108輛最新型的M1A2T坦克，從今年起逐步進入接裝期。美國鐵路迷昨晚上傳影片，顯示首批M1A2T已經在美國當地透過鐵路運往美國西岸，即將經海運運到台灣。軍事專家盧德允也在昨晚在臉書貼出圖文“M1A2T快來了”。照片中攝於密西西比州拉普拉達市鐵路車站的畫面，一列隸屬布靈頓北方聖塔菲鐵路公司的貨運列車，載運12輛M1A2戰車向西南方駛往堪薩斯市，即將運往美國西岸。



根據今年度“國防”預算書指出，台灣向美軍購的重要武器裝備延宕多時，自2024年起將逐步進入接裝期，其中，陸軍採購M1A2T戰車，今年首批接裝38輛；2025年接裝42輛；2026年接裝28輛，合計108輛。



美國當地鐵道迷也在X發表圖文，顯示這批戰車並未經過遮蔽，漆著嶄新的歐陸三色迷彩，砲塔後方清楚可見裝有輔助冷卻與電源系統(ACPS)，該型戰車是基於M1A2S基礎上改良研發，日前台軍方公布M1A2T車內系統配置圖，是美廠商專為台灣所設計。



台軍方日前透露，向美國採購的108輛M1A2T戰車，首批38輛預計將在12月抵台，將運交裝訓部展開揭裝訓練，今年到美國訓練接裝的數十位種子教官，預計先於11月前返台，為明年春節後、2月的換裝訓練做準備。



另據《科技新報》最新報導， M1A2T是美國針對外銷市場推出的 M1A2“X”為基礎，針對台灣提出的需求進行搭配，因此砲塔外觀和觀測系統與美軍 M1A2 SEPv2 類似，但底盤和砲塔內部電子設備， 應是維持 M1A1 的許多設備；但 M1A2T 有選配“烏鴉”（CROWS-LP）遙控武器站，相關配備對於主要動力、煙霧彈發射器以及核生化防護系統的控制較為先進。



台軍接收38輛 M1A2T後，將是繼1994年接收M60A3後，陸軍30年來首度接收新型戰車，規劃成為北部各大重要戰略據點的守護主力部隊。