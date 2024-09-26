台電十月擬漲電價　大戶最高18%民生暫不調

台電提出10月調漲電價方案，民生用電暫不調整，工業電價平均漲幅高達14%。（中評社 資料照） 中評社台北9月26日電／台電虧損連連，“行政院”上半年撥補歲計賸餘新台幣1000億元給台電，由於未獲“立法院”排案審查，台電提出10月調漲電價方案，民生用電暫不調整，工業電價平均漲幅高達14%。這將是3年來第4次調升電價，預計將推升通膨壓力。電價審議會最晚30日召開，將會決議是否通過台電擬具的方案。



台電至7月累虧高達4348億元，如果上半年撥補的1000億元能及時入袋，台電認為10月或可凍漲。但電價審議會召開在即，必須先做規畫，最快明天就召開，最晚30日召開。



根據台電規畫，為照顧營運較辛苦產業，如上半年用電年減5%以上，漲幅可優惠減半，只調約7%。這部分企業數大概3.5萬戶，涵蓋自行車、汽車零件、化學製品製造業等。用電連2年成長且達一定度數的用電大戶與資料中心，漲幅就會拉高到16%至18%。



另為減輕物價衝擊，與民生有關產業，如食品、超市、集中市場等，不予調漲。但大型商場百貨公司等是否比照凍漲，尚未確定。綜合而言，工業電價漲幅約14%。



值得注意的是，工業電價平均漲14%後，產業用電每度均價來到4.34元，逼近競爭對手韓國的4.53元，影響產業成本優勢。不過與日本的5.17元則還有差距。住宅用電方面，每度可維持平均2.77元。



原本“行政院”給的千億補貼，名目上是補貼民生電價調整不足缺口，現在由於不確定能否拿到，台電認為，應比照日韓，將重點放在產業電價調整，先調高工業用電，且台韓產業電價本就有18%差距。



調漲電價後，預估一年可讓台電多進帳900億元，雖然今年仍無法損益兩平，但至少可讓公司營運結構回到健康水準。



由於離電價調漲尚有半個月到1個月，如果“立法院”10月及時通過千億補貼案，電價是否可以煞車不漲？“經濟部”表示，目前是朝民生、工業電價分開考量，可是如果明年1000億元撥補案獲通過，台電財務獲改善，電價審議會是可以就此再討論。



中國國民黨籍“立委”王鴻薇認為，“經濟部”是在情緒勒索在野黨，並甩鍋給“立法院”。撥補1000億元是人民納稅錢，漲電價還是人民繳錢，問題是漲電價是錯誤能源政策造成，政府至今沒有解決辦法，不讓核電廠延役，將來還要出錢買綠電，只會出言恐嚇威脅在野黨與人民。



台灣民眾黨“立委”林國成則透露，據掌握，政府在4月調漲電價後，本來10月就要再漲，早已有所規畫，因此千億撥補只是找理由而已，痛批“政府能源政策失敗，卻找老百姓開刀”。