高市藍議員黃紹庭涉浮報助理費　檢調大搜索

國民黨高雄市議員黃紹庭。（中評社 資料照） 中評社台北9月26日電／中國國民黨籍高雄市議員黃紹庭涉浮報助理費，26日上午檢調兵分多路搜索黃紹庭的服務處、議會辦公室、住所及相關助理的住處，後續預料將傳喚相關證人。目前檢調尚在搜索中，未對外做說明。



黃紹庭今年54歲，曾在美國擔任台積電工程師，父親是高雄市前議員黃芳仁，返台後接棒參選前金、新興苓雅區議員，現任中國國民黨中常委。