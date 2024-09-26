教師荒加劇　綠委籲政府正視教師人力困境

綠委范雲召開“教育現場多頭燒，全台教師荒”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月26日電(記者 俞敦平)民進黨籍“立委”范雲今於“立法院”召開“教育現場多頭燒，全台教師荒”記者會，指出全台教師人力資源短缺問題日益嚴重，“教育部”去年的“過渡期”說法已被事實打臉。她呼籲政府重視教師荒問題，並邀請各教師工會分享現場教學困境。



范雲指出，台灣各級學校教師人力不足的現象逐年加劇，尤其是在今年九月開學後，國小代理教師缺額問題再次爆發。她表示，去年“教育部”曾表示代理教師荒是因為正式教師缺額大開，代理教師陸續通過考試轉為正式教師，強調這只是過渡期。然而，今年九月開學，台北市國小仍有近300名代理教師缺額，顯示“教育部”的說法並不成立。



范雲表示，根據“教育部”提供的數據，不僅代理教師短缺，連正式教師的聘任也出現問題。她提到，今年台北市國小共開出461個正式教師職缺，但實際只聘到276人，缺額高達40%。這說明教師荒已不僅限於代理教師，整體教育系統的人力資源已出現重大危機。



范雲指出，根據“教育部”的統計數據，過去十年中，每年取得教師證後選擇擔任正式教師或公校代理教師的人數比例，從2012年的69.1%下降至去年的57.5%。這代表越來越多具備教師資格的人，選擇不進入教育現場，而是轉向其他職場發展。范雲強調，教師荒問題迫在眉睫，尤其是在教師節即將來臨之際，應引起社會各界的關注。



教育產業總工會理事長林碩杰指出，近年來的年金改革政策導致許多教師選擇延後退休或不敢退休，阻礙了教育現場的新陳代謝，使得年輕教師無法進入職場，進一步加劇了教師荒問題。此外，“教育部”及地方教育局因經費或政策考量，對於教師職缺的開放態度保守，導致具教師資格的優秀人才無法進入教育體系，轉而投身其他職業如警消等行業。



教師工會總聯合會副秘書長李雅菁則補充，現場教師承受著巨大的工作壓力。她指出，多年來教師團體不斷呼籲行政減量，卻未見明顯成效。面對輔導與管教學生的壓力，教師不僅無法得到即時的支援，還可能面臨一連串的調查程序，使得教學現場的壓力日益增大。



范雲最後呼籲政府正視這些問題，並提出有效對策解決教師人力短缺的困境，以確保教育品質不受影響。