賴令綠委全勤　吳思瑤：上會期幾乎每天甲動

民進黨團召開輿情回應記者會，幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘出席。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月26日電（記者 黃筱筠）賴清德昨天在民進黨中常會下軍令，要求綠委們各種會議全勤。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天表示，賴是在中常會針對“國會”險峻狀況提出要求。民進黨上會期就修訂動員相關辦法，過去民進黨是多數有優勢，但是我們現在面對少數黨的情勢，又是執政黨團，會議參與強度、密度要提升，團結力、戰鬥力要調整。我們上會期已經調整內規，幾乎每天都是甲級動員。昨天黨主席要求是希望大家都更能落實團結，展現戰鬥力。



“立法院”今天僅有交通委員會召開，據瞭解，今天委員會召開，民進黨團也是甲級動員。民進黨籍交通委員會“立委”有李昆澤、蔡其昌、陳素月、林俊憲、許智傑、何欣純、徐富癸，今天都有出席簽到。



對於賴清德下達三道軍令，黨團是否有針對全勤設定制度？吳思瑤說，我們上會期已經調整內規，幾乎每天都是甲級動員，昨天兼任黨主席賴清德要求，是希望大家都更能落實團結戰鬥力。大家都是戰戰兢兢，不只是黨中央對黨團要求，我們也會用具體行動，向社會展現對問政期待，相信我們團結一致分競合擊，歡迎大家監督民進黨。



黨團書記長蔡易餘也說，賴清德在中常會提出呼籲，因為“立法院”面對藍白合作會更密不透風，國民黨“立院”黨團總召傅崐萁一聲令下，召委選舉就可以讓給民眾黨一席，藍白加強合作上可以看到總預算案要完全檔下。這不是為了國家好，是為了阻擋民進黨與“行政院長”卓榮泰施政。