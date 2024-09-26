台開放福島食品　黃國昌：別只為外交關係

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月26日電（記者 鄭羿菲）賴清德上台後積極經營台日關係，台“衛福部”食藥署昨天公告解除日本福島5縣食品輸入。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌26日表示，開放福島食品，“衛福部”是不是真的能做好嚴格把關，確保食品安全無虞，這是民眾關心的事，著眼點不是只在外交關係。



至於8月曾率團訪台的日本前防衛大臣石破茂9月15日上富士電視台時事節目對“台灣有事等於日本有事”表態表示，“若日本出兵，中國的飛彈會打過來”，如何評估賴清德經營台日關係的效益？黃國昌說，強化台日友好，相信是台灣大多數人民共同的心願，如何在此基礎上進一步深化與日本的交流，這是最重要的課題。



“衛福部”食藥署今年7月23日，預告修正禁止日本福島5縣（福島、茨城、櫪木、群馬、千葉）食品輸入相關規定，9月25日晚間正式公告解除，即起野生鳥獸肉、菇類、漉油菜等原禁止品項，採雙證（輻射檢驗證明、產地證明）管理加邊境逐批檢驗，而日本禁止流通的品項仍不准輸入台灣。



台灣民眾黨“立法院”黨團26日上午召開“民主無罪 賴皮有理?”記者會，民眾黨團總召黃國昌、副總召吳春城、“立委”陳昭姿、張啟楷出席。