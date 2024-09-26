日武官常訪“立院”？綠召委王定宇否認

王定宇。（中評社 資料照） 中評社台北9月26日電（記者 黃筱筠）網路媒體報導有日本武官頻繁進出“立法院”，也拜會“外交及國防委員會”“立委”。民進黨籍“外交及國防委員會”召委王定宇今天受訪表示，以台日關係交流緊密，就算有日本武官來訪也是正常。但沒有就是沒有，報導不是事實。



《鋒燦新聞網》報導，自上個會期開始至今，有日本武官時不時就出入“立法院”，陸續接觸某些“立委”，其中也包括“外交及國防委員會”“立委”，由於日本武官身分敏感，究竟所為何來？引人好奇。



對於日本武官頻繁訪問“立法院”，是否挑動兩岸敏感神經？民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤表示，這個網路新聞流傳，黨團、她個人等都沒有接觸到日本武官到“立法院”訪問，她無從評論。



王定宇表示，他不僅是“外交及國防委員會”召委，與日本交流協會互動也頻繁。“根本沒有這樣事情”。如果有也是正常，但是沒有就是沒有。



他指出，台日關係經貿文化各項交往密切，從地緣政治來看宮古海峽、巴士海峽，美日台澳洲是緊密關係人，台日互動是非常重要，總使有武官往來，也是再正常不過的事情，但是沒有如報導所說頻繁出入“立法院”，還拜會“外交及國防委員會”“立委”，就他來說沒有，報導不是事實。