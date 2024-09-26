王鴻薇爆“國策顧問”呂子昌涉洗錢　要求金檢

藍委王鴻薇26日陪同無黨籍台東縣議員潘貴蘭召開記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月26日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立委”王鴻薇26日陪同無黨籍台東縣議員潘貴蘭召開記者會，指控淡水信用合作社理事主席、“國策顧問”呂子昌以子女親友當人頭借貸，還在借款人不知情的狀況下，動用借款人其他銀行帳戶匯出入巨款。王鴻薇說，這裡面問題很大涉嫌洗錢。賴清德、“金管會”必須要查。



王鴻薇今日召開“爆‘國策顧問’呂子昌涉嫌洗錢！王鴻薇：“要求全面金檢”記者會，無黨籍台東縣議員潘貴蘭出席。



呂子昌曾任7屆台北縣議員、1屆新北市議員，女兒為前民進黨籍新北市“立委”呂孫綾。呂子昌現為“賴政府”“國策顧問”、淡水信用合作社理事主席。針對王鴻薇的爆料與潘貴蘭的指控，呂子昌上午透過律師否認，並表示保留法律追訴權。



王鴻薇指出，潘貴蘭與母親林惠就女士向淡水信用合作社借款，呂子昌表達直接向他個人借款有較多優惠，且比較容易核貸。但潘貴蘭與母親借款後發現，匯款過來的戶頭都是呂子昌親信與家人，包括呂子昌妹妹呂素珍、兒子呂孫福以及淡水信用合作社副總經理張君明等。



王鴻薇指出，更奇怪的是，呂子昌借錢時特別指示借款人，要於板橋信用商業銀行開戶。但潘貴蘭事後發現，她在板橋信用商業銀行的帳戶，在她不知情的情況下，有不明金流從呂子昌另位妹妹呂素卿匯入，又從她的帳戶匯給呂子昌女兒呂孫綾、兒子呂孫福。



王鴻薇指出，這絕對是重大的金融內控問題，今天她會告發淡水信用合作社以及板橋信用商業銀行涉嫌違反洗錢防制法，要求“金管會”去檢查，瞭解兩間金融機構究竟在做什麼？怎麼會光天化日之下發生這種事？這很明顯就是在製造資金斷點，讓借款人提供人頭去當洗錢工具。台灣社會怎麼會如此藏污納垢，是回到明朝還是清朝？賴清德不是道德標準最高嗎？怎麼不調查？不能忍受呂子昌當老鼠屎玷污了“國策顧問”這個職務。