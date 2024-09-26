賴清德下軍令要綠委全勤　藍諷太上皇黨鞭

藍委王鴻薇受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月26日電（記者 張嘉文）兼任民進黨主席的賴清德昨天在中常會上下軍令，要求民進黨“立法院”黨團全員全勤參與會議、動議，及全面服從黨團指揮等3點裁示。對此，中國國民黨籍“立委”王鴻薇今日說，賴清德真的很忙，除了會打電話罵“閣員”成太上皇“閣揆”後，現在又要變成太上皇黨鞭，要求黨籍“立委”全勤，但賴大可以不用擔心，國民黨會幫他點名，看看有哪些綠委敢缺席。



國民黨“立委”賴士葆也說，看得出賴清德就是戰鬥性格，擺明了要和在野黨鬥到底，從黨主席的角度，賴當然可以做這樣的要求，且從上會期的表決來看，綠委常常缺席好幾個，確實螺絲也鬆了。



藍白24日在“立法院”程序委員會聯手封殺明年度政府總預算案。面對在野攻勢凌厲，賴清德昨在中常會下軍令，要求民進黨團全員服從黨團指揮，不僅要全員、全程參與黨團會議，“立法院”會、程序委員會、八大常設委員會都要全勤，貫徹團結精神。



王鴻薇今天在“立法院”受訪時提到，賴清德就要在“國會”全面對抗，可是綠營整體派系的氛圍，都想要稍微和緩一點，昨天民進黨團總召柯建銘出席國民黨團幹部就任典禮時就提到，希望鬥而不破，建立溝通協商文化，沒想到賴清德下午就在中常會板起臉來，要求全面對抗，顯然綠營內部是有不同意見存在。



賴士葆則表示，“立委”本來就應該全勤，沒有理由不全勤，這是基本要求，他認為賴清德管太多了，但也就是賴在展現戰鬥性格，要和在野黨鬥到底。