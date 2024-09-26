賴清德下令綠委全勤　謝龍介：手伸太長了

藍委謝龍介。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月26日電（記者 楊騰凱）民進黨主席賴清德昨日在中常會下軍令，要求民進黨籍“立委”要在“立院”全勤。對此，中國國民黨籍“立委”謝龍介表示，綠委已經習慣在“立院”獨大，缺席的狀況比藍委多，所以賴才叫大家要全勤。但是賴此舉等於把手伸進“立院”，手已經伸太長了。



賴清德昨在中常會下軍令，要求民進黨團全員服從黨團指揮，不僅要全員、全程參與黨團會議。“立法院”會、程序委員會、八大常設委員會都要全勤，貫徹團結精神。



謝龍介26日受訪時表示，這是宣示性的，就像通常會喊團結，就是內部不團結了。賴清德先前在中常會提醒黨內暫勿談論縣市長選舉問題，可是這也不能怪人家，因為每個人都想爭自己的政治前途。所以當2026年縣市首長選舉一啟動，賴清德這個主席就不好做了，因此他必須在中常會裡面提醒大家團結。



謝龍介指出，現在賴清德把手伸進“立法院”，叫大家要出席，因為過去民進黨在“立法院”一黨獨大，大家習慣了。現在看起來民進黨團在“立法院”缺席的情況，是比國民黨團多一點，所以賴清德要求民進黨團要全勤，不能缺席。



謝龍介表示，他想對賴清德說，“清德兄”你都已經當上“總統”了，怎麼還做這種好像市長的工作，叫大家要出席。對於整個領導統御，賴清德把手伸太長了。