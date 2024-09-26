吳思瑤嗆高金素梅　原民預算增加為何不說

民進黨團召開輿情回應。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月26日電（記者 黃筱筠）明年度總預算案20日遭在野黨退回程序委員會，理由之一是禁伐補償條例預算上會期三讀調升，“行政院”明年總預算卻短編，無黨籍原住民“立委”高金素梅更因此對“行政院長”卓榮泰嗆聲。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天在度說明，原住民委員會單一部會，今年度預算編列新台幣123億元，比去年成長12.3%，高於整體預算成長9.8%，高金素梅為什麼不敢跟民住民族講真話？為什麼要扭曲？



吳思瑤表示，明年度總預案成長9.8%史上新高，政府對原民照顧是更多、更廣，“原民會”明年公務預算編列是123億元，但各部會計劃照顧原住民預算達到178億元規模。光是“原民會”單一部會預算，就比去年成長12.3%，高於整體預算成長。



吳思瑤強調，預算數字會說話，要跟原住民說明，民進黨照顧原住民比以前更多，用更具體的政策，回應對原住民照顧經費投入。



吳思瑤也問高金素梅，為什麼高金不敢把事實告訴族人朋友，原住民預算編列比去年高，為什麼要扭曲？為什麼不說真相？原住民族禁伐補償，因為適法性有問題，會排擠其他預算，合法性也有問題，請高金素梅不要扭曲事實。民進黨照顧原住民預算是史上新高，我們努力做更多做更好。



黨團書記長蔡易餘提到，“行政院長”卓榮泰對外否表示，禁伐補償沒有一個年度就調高百分之百，這是不合理，在審酌各種狀況下，由1公頃補償3萬元提高到4萬元，一個年度提高百分之百補償，這是不合理。