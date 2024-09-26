高雄市立大同醫院經營權轉移　醫護市府抗議

高醫工會號召300位醫護員工前往高雄市政府四維行政中心抗議。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月26日電（記者 蔣繼平）高雄市立大同醫院經營權易主，明年起將由高雄醫學大學轉給長庚醫院體系接手營運，高醫工會今早動員300人到市府陳情抗議，怒批衛生局此舉沒有考量千名員工的未來，高喊拒絕黑箱議約，要求公平真相。



高雄市立大同醫院位於高雄市前金區中華三路，由市府委託“高醫大法人”自2010年起經營15年，合約將於今年底到期。高雄市衛生局今年6月依法另啟標案公開徵選後續醫療合作團隊，有高醫大及長庚醫療法人參與競標，並於8月20日完成專家審議評選程序，由長庚醫院得標。



對於高醫公會的抗爭，高雄市衛生局黃志中回應表示，評審認為長庚醫院對於民眾的就醫權利等部分都明顯優於髙醫，市立醫院不是財團醫院，市府的立場是守護市民的利益，而非財團的利益，更不能犧牲市民就醫的權利。



高醫工會號召300位醫護員工前往高雄市政府四維行政中心進行抗議，市府則大門緊閉，高醫工會也搭設簡易舞台進行陳情宣講活動，上午9時起陸續就有人潮聚集。



抗議現場拉起“幸福企業，長庚追不上高醫的車尾燈”、“我是大同醫護，給我穩定工作權”的布條，到場人士也紛紛手拿“幸福企業要真相”、“勞工權益要保障”、“醫療免洗筷醫護倒得快”、“高醫大同我驕傲”、“要公平要真相”、“防疫最前線前誰能看得見”、“大同團結一起向前”等手舉牌。